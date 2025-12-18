Mon Petit Prono lance un mode Coupe d’Afrique et grimpe dans le Top 5 des apps de sport

Après avoir rassemblé 2,3 millions de joueurs lors de l’Euro 2024, Mon Petit Prono, application produite par MPG qui est détenu par la LFP, poursuit son développement avec le lancement d’un mode de jeu dédié à la Coupe d’Afrique des Nations (21 décembre – 18 janvier).

Avant même le début de la compétition, l’application enregistre déjà plus de 50 000 participants et près d’un million de pronostics saisis, une dynamique qui lui permet d’atteindre la 5e place des applications de sport en France.

Côté pronostics, 36 % des joueurs voient le Maroc remporter la compétition, faisant des Lions de l’Atlas le favori de la communauté.