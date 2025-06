France Télévisions conserve les droits de diffusion du Tournoi des Six Nations masculin et féminin pour quatre ans de plus, malgré l’intérêt grandissant de TF1. L’événement continental restera donc visible en clair au moins jusqu’en 2029.

Menacé par TF1, France Télévisions a finalement réussi à conserver les droits de diffusion du Tournoi des Six Nations, aussi bien pour les compétitions masculines que féminines, rapportent nos confrères de L’Equipe.

Le Comité organisateur a validé l’offre formulée par le groupe public le 19 juin, dans le cadre d’un appel d’offres. Si le montant du nouveau contrat n’a pas encore été révélé, le précédent s’élevait à un peu plus de 30 millions d’euros par an. Ce renouvellement permet à France Télévisions de sécuriser un événement majeur du calendrier sportif pour quatre années supplémentaires, jusqu’en 2029.

Delphine Ernotte-Cunci, présidente du groupe, poursuit ainsi sa stratégie de préservation des « grands piliers de sport » sur les antennes publiques. Elle a déjà renouvelé les droits de Roland-Garros jusqu’en 2027, du Tour de France jusqu’en 2030, et des Jeux Olympiques jusqu’en 2032.

Un Tournoi 2025 de tous les records

« Nous sommes très heureux de prolonger l’engagement historique de notre groupe pour rendre accessibles à tous les Tournois des Six Nations, événements sportifs particulièrement rassembleurs et piliers de notre offre sportive, s’est réjoui Delphine Ernotte-Cunci. Sur toutes nos antennes, nous ferons vivre le rugby avec une passion intacte et soutiendrons avec ferveur nos équipes de France masculine et féminine. »

L’édition 2025 du Tournoi masculin a confirmé l’intérêt du public : les rencontres du XV de France ont rassemblé en moyenne 7,3 millions de téléspectateurs, pour une part d’audience impressionnante de 45,7 %. Le dernier match contre l’Écosse, remporté 35-16, a culminé à 10,7 millions de spectateurs en pic d’audience sur France 2. C’est d’ailleurs ce qui avait donné envie à TF1 de diffuser les Bleus du rugby tandis que ceux du football ne rassemble plus autant qu’avant.

A lire aussi : L’ancien rugbyman Nans Ducuing et le tennisman Hugo Gaston rejoignent l’agence d’influence Ambission