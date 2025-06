À Bologne, ville du nord de l’Italie, chaque nouveau-né reçoit un maillot du club local. Un geste symbolique, entre tendresse et marketing, pour faire naître l’amour du Bologna FC… dès le berceau.

À Bologne, l’amour du maillot commence au berceau. Depuis janvier 2025, chaque nouveau-né de la ville reçoit un maillot officiel du Bologna FC. L’opération, baptisée « Sin dall’inizio forza bologna » (« Dès le début, allez Bologne » en français), a été lancée par le club en partenariat avec la mairie, l’équipementier Macron et quelques sponsors privés.

Coffret à 55 euros

L’objectif ? Créer un lien affectif entre le club et ses futurs supporters… dès leur naissance. Dans une ville où le Bologna FC est le seul club professionnel, la concurrence est absente. Mais le club pousse plus loin l’ancrage local en offrant un coffret de naissance aux couleurs rouge et bleu, contenant un mini-maillot d’une valeur de 55 euros.

Avec environ 3 000 naissances par an, ce geste n’a rien d’anecdotique. Il s’agit d’un véritable outil de fidélisation précoce, habilement déguisé en cadeau de bienvenue. Sous ses airs attendrissants, le nourrisson en tenue rayée incarne une stratégie bien rodée : cultiver l’attachement au club dès le plus jeune âge.

Timing parfait pour le club

Le moment choisi ne doit rien au hasard. Bologne réalise une saison exceptionnelle : haut du classement en Serie A, demi-finaliste en Coppa Italia et de retour en Ligue des champions après six décennies. L’occasion est idéale pour tisser un lien durable entre le club et une nouvelle génération.

Au-delà du maillot, c’est tout un storytelling qui se déploie. Le coffret est pensé pour être partagé sur les réseaux sociaux, susciter l’émotion et renforcer l’image d’un club proche de sa communauté. Derrière cette opération se dessine une stratégie globale : faire du supporter un ambassadeur à vie, dès les premiers jours.

