LFP Media tranchera dans les huit prochains jours entre 21 Production et Mediawan pour produire sa chaîne Ligue 1, après l’échec DAZN, tandis que la distribution reste en négociation.

LFP Media, la société commerciale de la Ligue de football professionnel, doit choisir dans les huit jours entre 21 Production, filiale du groupe L’Équipe, et Mediawan, dirigée par Pierre‑Antoine Capton, pour produire sa future chaîne dédiée à la Ligue 1 dès la saison prochaine.

La LFP organise ce jeudi un collège au cours duquel Nicolas de Tavernost, directeur général de LFP Media depuis avril et en charge de la mise en place de la chaîne, présentera les deux propositions à ses membres. Toutefois, aucune décision finale ne sera rendue à cette occasion.

Appel d’offres lancé le 2 juin

Cette initiative intervient à la suite de la rupture avec DAZN début mai, le diffuseur principal de la Ligue 1 cette saison. Pour structurer la nouvelle chaîne, un appel d’offres a été lancé le 2 juin portant sur quatre lots : les magazines, les émissions d’avant et d’après-matchs, la gestion des multiplex, et l’encadrement des équipes éditoriales.

21 Production gérait déjà les multiplex sur Amazon Prime lorsque ce dernier détenait les droits de diffusion de la Ligue 1. Mediawan, groupe audiovisuel international présidé par Pierre‑Antoine Capton avec sa branche sport dirigée par Éric Hannezo, compte une vingtaine de sociétés à travers le monde.

Quid de la distribution ?

Parallèlement à la production, LFP Media travaille sur la distribution de la chaîne, un enjeu majeur puisque cette source de financement doit à terme générer des revenus pour les clubs français. Ce volet nécessitera encore quelques jours d’achoppement avant qu’une offre définitive ne soit arrêtée.

Toutefois, Canal+ reste un acteur à surveiller. En mai, le groupe historique de diffusion, en froid avec la LFP depuis plusieurs années, a soumis deux propositions de distribution. L’une prévoit que Canal+ prenne seul en charge la distribution auprès des opérateurs et co-diffuse l’affiche la plus prestigieuse du dimanche soir. L’autre est une offre plus classique, s’appuyant sur sa base d’abonnés pour distribuer la chaîne Ligue 1.

