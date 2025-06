Ambission accueille Hugo Gaston et Nans Ducuing pour les accompagner dans la gestion de leur image, leurs partenariats et leur communication, à un moment clé de leur carrière ou reconversion.

L’agence Ambission, spécialisée dans l’accompagnement des figures sportives en matière d’image et de partenariats, annonce l’arrivée de deux nouveaux talents dans son portefeuille : le tennisman Hugo Gaston et le rugbyman fraîchement retraité Nans Ducuing.

Une collaboration stratégique visant à valoriser leur notoriété et à développer leurs opportunités de marque. Révélé au grand public lors de son épopée à Roland-Garros en 2020, Hugo Gaston s’est imposé depuis comme l’un des visages du tennis français. À 24 ans, le Toulousain entame une nouvelle phase de sa carrière.

Sur et encore dehors des courts

Pour mieux gérer son image et renforcer ses collaborations commerciales, il confie à Ambission la gestion exclusive de ses partenariats de sponsoring et d’influence, en France comme à l’international. L’agence l’accompagnera également sur l’ensemble de ses enjeux de communication.

« J’ai souhaité me faire accompagner par des professionnels car si la performance d’un athlète se mesure d’abord sur le court, elle est aussi très liée à ce qu’il se passe en dehors. Avec Ambission, j’ai trouvé une équipe qui comprend mon parcours, respecte ma singularité et peut m’accompagner avec ambition sur le long terme », lance Hugo Gaston.

De son côté, Nans Ducuing tourne la page d’une carrière professionnelle bien remplie. Après dix saisons avec l’Union Bordeaux-Bègles, 139 matchs disputés et plusieurs sélections avec le XV de France, il amorce une reconversion hors des terrains.

Maximiser leur rayonnement médiatique et commercial

Célèbre pour sa personnalité attachante et son sens de l’humour, il souhaite désormais se construire un nouveau rôle dans les médias et l’événementiel. Ambission assurera la gestion de ses partenariats, ses prises de parole publiques et la production de contenus digitaux à son image.

« Ce qui m’anime aujourd’hui, c’est de continuer à transmettre, à faire rire et à faire réfléchir aussi. J’ai envie de créer, de prendre la parole, de rester actif. Ambission m’offre un cadre idéal et toute leur expertise, sans me formater », explique de son côté Nans Ducuing.

À travers ces deux signatures, Ambission confirme son positionnement de maison d’influence pour les sportifs en quête d’un accompagnement global et personnalisé. Dans un monde où la communication et l’identité digitale sont devenues des leviers majeurs de carrière, l’agence entend offrir à ses talents un encadrement stratégique pour maximiser leur rayonnement médiatique et commercial.

« Avec Hugo et Nans, nous accompagnons deux profils très différents, mais qui partagent une même volonté : structurer leur prise de parole et donner du sens à leur influence. L’un développe son image en pleine carrière, l’autre la réinvente après les terrains, mais tous deux portent une voix singulière dans le paysage sportif », conclut Brice Beignon, fondateur d’Ambission.

