En 2021, les signaux sont au vert pour la filière golf en France avec un record historique du nombre de licenciés 

A l’occasion de la fin d’année 2021, la Fédération Française de Golf dresse un bilan de son activité et de la pratique.

« En 2021, les signaux sont au vert pour la filière golf en France ! » C’est par ces mots que la ffgolf se réjouit d’une croissance retrouvée après un exercice 2020 marqué par le recul de tous les indicateurs macro-économiques en raison des conséquences de la crise de la Covid-19.

Un record historique du nombre de licenciés

Cette année, la Fédération française de golf enregistre un total de 436 846 pratiquants ayant souscrits une licence en 2021, dont 27% de femmes. « 61% sont des membres ou abonnés et 39% des golfeurs indépendants. Le précédent record remontait à l’année 2012. À l’époque, la ffgolf enregistrait 422 761 licenciés » précise la fédération dans un communiqué. « Si la comparaison avec 2020, fortement marquée par les restrictions liées à la Covid-19, est flatteuse, la croissance en un an du nombre de licenciés atteignant 8,40%, c’est la comparaison avec 2019 qui marque surtout les esprits, la ffgolf affichant une progression de 4,32%. »

Sport de plein air qui permet de respecter la distanciation sociale, le golf a semble-t-il limité la casse face au contexte de la Covid-19.

En terme de communication, la fédération a également accentué la production de contenu en mettant en scène notamment la journaliste de la chaîne L’Equipe France Pierron.

« Si la bonne année du golf français est un réel motif d’espoir pour les prochaines années, tous les acteurs restent prudents, conscients des défis qui attendent toute la filière. Outre la fidélisation des nouveaux pratiquants, les efforts pour recruter toujours plus de jeunes doivent se poursuivre. L’augmentation de 4,22% de ses effectifs licenciés de moins de 19 ans par rapport à 2019 (ils sont désormais 43 739) confirme le potentiel du golf pour séduire une nouvelle génération de joueurs » ajoute la ffgolf. « Une nouvelle génération qu’il faudra accueillir sur des parcours qui auront impérativement engagé et réussi leur transition écologique, un des trois piliers de la politique fédérale aux côtés du sport de haut niveau et du développement. La pratique du golf dans les prochaines années est tout simplement en jeu. Le défi est immense. La filière golf a l’avantage de ne pas avoir attendu pour s’engager. Sous l’impulsion de la ffgolf, elle est très active dans ce domaine depuis bientôt 20 ans et fait figure de pionnière dans le monde du sport. »