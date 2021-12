Rugby – François Pesenti au RC Toulon pour le développement stratégique du marketing

Cet après-midi, le Rugby Club Toulonnais a officialisé l’arrivée de François Pesenti. L’ancien Directeur Général de RMC Sport et des activités sport d’Altice Média sera en charge du développement stratégique du marketing du club.

« François Pesenti assistera le Président Bernard Lemaitre et la Direction Générale du club dans le développement de la marque RCT et tous les enjeux image et business » précise le communiqué du club de TOP 14.

Actuellement, François Pesenti est conseiller et producteur à la tête de sa société CLP. Récemment, il a travaillé sur le podcast « Hors terrain » pour Amazon Music et le podcast de Tony Parker pour Spotify. Par ailleur, François Pesenti est aussi membre du Comité Stratégique de la plateforme de streaming Sportall.

« Je suis très honoré de rejoindre l’institution RCT, son formidable public et sa nouvelle équipe dirigeante pour contribuer au projet développé par Bernard Lemaitre. À l’image de l’impressionnant Campus RCT, le club se développe sur des fondations solides avec une ambition forte, la recherche d’excellence et l’innovation » précise François Pesenti dans le communiqué.

« François va nous apporter son expérience et son expertise pour développer la marque RCT sur le territoire national et international. Avec lui, nous agirons sur tous les leviers de création de valeur dans le but d’optimiser les revenus existants et d’explorer toutes les sources nouvelles liées à l’économie numérique » ajoute Bernard Lemaitre.