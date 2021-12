Tomojo partenaire de la Grande Odyssée Savoie Mont Blanc

Paris, décembre 2021 – Tomojo, première marque d’alimentation made in France à base d’insectes pour chiens et chats créée en 2017, parrainera la 18ème édition de la Grande Odyssée Savoie Mont Blanc qui se tiendra du 8 au 19 janvier 2022.

Accompagnée de ses ambassadeurs Candice Boisson (Koh-Lanta) et le grimpeur belge Nicolas Favresse, l’équipe de Tomojo présentera l’étape d’Aussois, 9ème étape de ce véritable marathon des neiges, le lundi 17 janvier.

Une belle opportunité pour Tomojo de réaffirmer son engagement pour la préservation du bien-être animal et de l’environnement au travers d’un événement fédérateur.

La Grande Odyssée Savoie Mont Blanc est, depuis sa première édition en janvier 2005, l’évènement annuel du chien de traineau en Europe. C’est la course à étapes la plus exigeante dans un décor alpin unique au monde. Du 8 au 19 janvier 2022, ce sont plus de 66 mushers et leurs 600 chiens athlètes de très haut niveau venant de toute l’Europe qui s’élanceront pour 12 jours de course, 400km, 10 étapes, dans les pays de Savoie. 50 000 spectateurs sont attendus pour vivre cette experience exceptionnelle au coeur de 20 stations, villes et villages, de Savoie Mont Blanc.

Tomojo parrainera la 9ème étape d’Aussois, au pied des sommets de la Vanoise, le 17 janvier 2022. Encouragés par la team Tomojo et ses ambassadeurs Candice Boisson et Nicolas Favresse présents pour l’occasion, les mushers prendront le départ à Aussois pour une boucle de 27 kilomètres présentant un dénivelé de 1000 mètres. Après avoir passé le monolithe de Sardières, les attelages rejoindront le plateau de Sardières, puis la Croix d’Aussois. Ils longeront les Balmes avant de revenir sur Aussois et franchir la ligne d’arrivée.

Ce partenariat est une manière de prouver, une fois de plus, qu’il est possible de concilier entrepreneuriat et impact positif ; bien-être animal et protection de notre planète. « Tomojo est fier de soutienir La Grande Odyssée Savoie Mont Blanc car elle véhicule des valeurs d’aventure avec son animal qui nous sont chères et de protection de la nature : en effet cette course se fait dans un lieu incroyable mais très vulnérable aux changements climatiques. Chez Tomojo, cela nous tient à cœur de sensibiliser à l’impact de chacun sur nos écosystèmes et nous faisons tout au quotidien pour réduire notre propre impact : des produits à base d’insectes, une production made in France, un emballage 100% biodégradable, la vente de nos produits dans des épiceries vrac, un marketing engagé. Engagé, car ce sont des valeurs que nous défendons de manière concrète au-delà de la marque. Que ce soit en apportant notre soutien au monde associatif ou en parrainant des aventuriers amoureux de la nature, nous souhaitons démontrer l’importance du lien entre l’homme, l’animal et la protection de notre environnement », explique Madeleine Morley, co-fondatrice de Tomojo

Tomojo, une histoire d’amitié, d’écologie et d’entrepreneuriat

Tomojo, ce sont des croquettes premium pour chiens et chats à base de protéines d’insectes, saines et écologiques. C’est en voyant son chien, un Ridgeback de 50 kg consommer plus d’1kg de viande par jour, que Madeleine s’est rendu compte de l’impact environnemental de son chien. Avec son amie d’enfance Paola, elles se sont donc intéressées de plus près aux protéines alternatives et notamment à la protéine d’insectes : très riche en acides aminés, digeste et beaucoup plus écologique.

En 2017, elles fondent Tomojo, qui figure ainsi parmi les pionniers de l’alimentation à base d’insectes en France et en Europe. Depuis, Madeleine et Paola ne cessent d’innover, avec leurs recettes formulées main dans la patte avec des vétérinaires. Et prouvent avec succès qu’il est possible de concilier une alimentation animale respectueuse à la fois de la santé de nos animaux de compagnie et des ressources de notre planète. En 2019, elles lancent une innovation mondiale : les premières croquettes pour chat aux insectes. S’en suivent les friandises MOUSH, toujours fabriquées en France et avec des ingrédients biologiques. En 2021, elles réaffirment leur position de pionnier en lançant les premières recettes conçues pour chiots et chatons !

Tomojo en quelques mots, c’est :

● 4 fois moins de CO2 émis vs des croquettes premium de bœuf.

● une formulation vétérinaire, pour donner le meilleur à son animal

● une production française et des ingrédients sourcés localement.

Réduire son impact, une gamelle à la fois !

Remplacer la viande par des insectes dans la gamelle de nos animaux est un geste simple mais conséquent pour la planète. Un paquet de croquettes de 2kg Tomojo permet d’économiser 145 litres d’eau et émet 4 fois moins de CO2 que des croquettes premium à base de bœuf. Ce qui permet aux chiens de la Grande Odyssée Savoie Mont Blanc d’être en pleine forme tout en préservant nos belles montagnes !

L’engagement de Tomojo, ce n’est pas que dans les croquettes …

Parmi son engagement auprès du monde associatif, Tomojo se mobilise pour la protection de la biodiversité en soutenant l’ONG Fauna & Flora International pour préserver les tigres de Sumatra et les chiens sauvages d’Afrique, deux espèces classées en danger en raison de la perte de leur habitat naturel. Pour ce faire, Tomojo organise régulièrement des récoltes de fond sur ses réseaux sociaux et propose des coffrets solidaires de croquettes et friandises disponibles pour chats, chatons, chiens et chiots. Pour chaque coffret acheté, 2,50 euros sont reversés à l’ONG FFI. Tomojo fait également appel à l’ESAT (Etablissement et Service d’Aide par le Travail) Les Cerisiers pour la réalisation de ces coffrets. Une bonne idée pour mêler petites attentions et bonne action en fin d’année avec un Noël solidaire et made in France.

Tomojo c’est aussi une communauté d’aventuriers, amoureux de la nature et qui partagent les valeurs du mojo : Candice Boisson de Koh Lanta, le grimpeur Nicolas Favresse ou encore Sébastien Berthe parti traverser l’Atlantique en voilier avec son chien Kroux. Des hommes et des femmes qui placent la qualité du lien maître-animal au coeur de l’épanouissement de chacun. Des valeurs et un état d’esprit que nous partageons chez Tomojo et qu’illustre à merveille La Grande Odyssée Savoie Mont Blanc !

A propos de Tomojo :

Créée en novembre 2017, la start-up Tomojo a pour mission de promouvoir une alimentation naturelle, saine et traçable pour les animaux de compagnie tout en préservant la planète. Tomojo commercialise des croquettes pour chien et chat avec comme source de protéines animales des insectes élevés aux Pays Bas.

Derrière Tomojo, il y a deux amies d’enfance, Madeleine et Paola, qui après avoir fait un master en sciences de l’environnement à l’Imperial College de Londres, se sont lancé dans l’entrepreneuriat durable.

www.tomojo.co

