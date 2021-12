Twitter – En 2021, le hashtag #TeamOM est le plus utilisé sur la thématique « sport »

A l’approche des Fêtes de fin d’année 2021, la société Visibrain dresse le bilan des sujets les plus populaires sur Twitter avec le classement des hashtags en français les plus utilisés entre le 1er janvier 2021 et le 1er décembre 2021.

Si le sport est une des thématiques fortes de Twitter, le TOP 10 ne comporte qu’un seul représentant sportif avec le hashtag « #TeamOM » qui se place à la 7ème place du classement avec un total de 1,9 million de tweets.

En cette année 2021, l’actualité liée à l’Olympique de Marseille aura fait réagir les supporters et les observateurs. L’arrêt du match entre l’OGC Nice et l’OM à la fin du mois d’août aura à lui seul généré quelques 63 500 tweets accompagnés du hashtag #TeamOM.

A la première place du classement général, on retrouve #COVID19 suivi de #concours, #passSanitaire, #Macron, #KohLanta, FreeSenegal, #TeamOM, SaccageParis, #Zemmour et #TPMP.

Focus sport sur Twitter en 2021

En se focalisant sur la thématique sport, on s’aperçoit que le football est la discipline incontournable sur Twitter en France en 2021, comme nous le précise Visibrain.

Derrière le hashtag #TeamOM, on retrouve #PSG, #UCL (Champions League), #Euro2020 et #OM.

1/ #TeamOM : 1 902 285 tweets en français

2/ #PSG : 1 211 143 tweets en français

3/ #UCL : 1 068 597 tweets en français

4/ #Euro2020 : 1 043 078 tweets en français

5/ #OM : 494 227 tweets en français

Le hashtag #PSG, second du classement sport, devance celui de l’OM (#OM) avec 2,45 fois plus d’utilisation.