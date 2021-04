eSport – Une team MCES x Spartiates de Marseille va voir le jour sur NHL

Les Spartiates x MCES, c’est le nom donné à cette équipe eSport lancée sur le jeu NHL (EA Sports) par les Spartiates de Marseille, club pensionnaire de D1 de hockey sur glace, et MCES, la structure eSport.

« L’équipe des Spartiates x MCES est avant tout le fruit d’une rencontre humaine entre deux acteurs du territoire marseillais ayant une volonté de faire rayonner les Spartiates dans l’eSport et de positionner MCES sur un nouveau jeu de simulation sportive après Fifa (Football), Virtual Regatta (Voile) et Pro Cycling Manager (cyclisme) », explique conjointement le club de hockey et la team eSport dans un communiqué.

L’association des deux entités marseillaises pourrait d’ailleurs conduire à l’ouverture d’un Gaming Center au sein du Palais Omnisports Marseille Grand Est. Ce projet est actuellement à l’étude.

Les Spartiates x MCES vont intégrer le championnat européen organisé par le site finlandais NHLGamer.com, à partir de mai 2021. La team eSport entrera dans cette compétition en division Pro, soit la deuxième division européenne.

Les matchs sont joués sur PS4/PS5, à six contre six (chaque joueur de l’équipe virtuelle est dirigé par un joueur humain différent), au travers du mode de jeu LHEAS (Ligue de Hockey EA Sports). Ils seront à suivre sur une chaîne Twitch dédiée : https://www.twitch.tv/spartiates_mces.

« Le lancement de la section esport sur le jeu NHL avec le club professionnel de Hockey sur Glace les Spartiates, me rend particulièrement fier. En effet, voir deux acteurs marseillais unir leurs forces et leurs passions autour d’un projet commun fait énormément de sens et renforce notre ancrage dans la ville de Marseille », se réjouit Romain Sombret, président et co-fondateur de MCES.

« Sur un plan plus sportif, le partenariat entre MCES et les Spartiates de Marseille nous permet de rester l’équipe d’une ville et d’un club, ça donne du sens à notre travail. Le défi de notre prochaine saison en Pro est vraiment important. Nous ne sommes pas la première équipe française à le faire, mais dans le format actuel de la compétition avec un niveau qui explose, c’est du jamais vu. Nous avons une belle équipe et nous aurons de solides arguments à défendre ! », déclare Maximilien Tromeur alias Tromi13, capitaine des Spartiates x MCES.