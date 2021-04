Football – Kipsta (Decathlon) nouveau fournisseur du ballon officiel de la Ligue 1 et de la Ligue 2 sur le cycle 2022-2027

On connait le futur ballon officiel de la Ligue 1 Uber Eats pour le cycle 2022-2027. La Ligue de Football Professionnel (LFP) vient d’officialiser son accord avec la marque Kipsta de Decathlon suite à un appel d’offres lancée au mois de mars.

Pour 5 saisons, Kipsta va donc fournir les ballons officiels de la Ligue 1 Uber Eats mais également ceux de la Ligue 2 BKT à partir de la saison 2022-2023 jusqu’à la saison 2026-2027.

« Tous les produits Kipsta sont créés et testés en France. Les ballons « top de gamme » de la marque, disposent du label FIFA QUALITY PRO et font l’objet de nombreux tests en laboratoires et sur terrains » précise un communiqué. « En devenant le ballon officiel de la Ligue 1 Uber Eats et Ligue 2 BKT, Kipsta démontre son savoir-faire technique aux plus hauts échelons du football hexagonal. Kipsta et Decathlon sont très heureux d’entamer cette nouvelle aventure avec la Ligue de Football Professionnel. Ce partenariat permettra à la marque d’intégrer un peu plus le monde du football professionnel. »

Un partenariat avec la Ligue 1 qui devrait permettre à la marque Kipsta de franchir un palier en terme d’image de marque. Il y a quelques semaines, la marque basket de Decathlon Tarmak signait un partenariat avec la NBA pour une collection de produits qui a rapidement fait l’unanimité.

Pour rappel, Kipsta va donc succéder à la marque uhlsport qui fournit le ballon officiel de la Ligue 1 depuis la saison 2017-2018 et celui de la Ligue 2 depuis 2012.

En attendant de découvrir les looks des futurs ballon Kipsta Ligue 1 et Ligue 2, la marque de Decathlon commercialise un ballon FIFA PRO F950 au prix de 35 euros.

Kipsta ballon de la Ligue 1, ça réagit sur les réseaux sociaux

Une annonce qui a bien évidemment entraîné de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux !

La ligue vous a écouté ! Nike et Adidas c'est pour la #SuperLeague , nous ce sera #Kipsta, le ballon du peuple, le ballon de ceux qui aiment le foot, l'authentique, le vrai ! pic.twitter.com/wqUQVTVahd — David Pinot Beats 🎹 (@djdavidpinot) April 21, 2021

Neymar après 5 matchs de L1 avec des ballons Kipsta pic.twitter.com/2btDHdhmtu — AzOu (@oAzzoo) April 21, 2021

Tarmak qui bosse avec la NBA. Kipsta avec la ligue 1. C’est le feu 🔥 — Ghost ⁶𓅓. ♛ (@fifty_joo) April 21, 2021

Je pense qu’en matière de R&D sportive, et loisir, Decathlon c’est facile dans le top 5 mondial, je ne plaisante absolument pas ! (le travail sur des masques sportifs par exemple). Et tjrs à prix abordables pour le plus gd nbre. Non c’est bien. — There’s only one Beberto (@beberto92) April 21, 2021

Quitte à jouer avec des ballons Ulhsport autant prendre des ballons Kipsta en vrai https://t.co/ElQESXuOkd — BigDaddyFamsse 🕶️🍍 (@LeFamsse) April 21, 2021

Marrant de voir tous les commentaires des mecs qui n’y connaissent rien. Kipsta fait de très très bons ballons. — Adrien ⭐️⭐️ (@AdrienAllSports) April 21, 2021

