« Pourquoi pas eux ? » Et si vous deveniez sponsor de Marie-Amélie Le Fur ?

Nouvelle rubrique « Pourquoi pas eux » sur Sport Buzz Business, en partenariat avec l’agence Com’Over et son département Talents.

Depuis quelques mois, nous mettons l’accent sur des athlètes qui nous ont séduits par leurs parcours, leur histoire, sur et en dehors du terrain ; et qui représente, selon nous, un potentiel intéressant pour les marques !

Sport Buzz Business : Qui suis-je ?

Marie-Amélie Le Fur : Depuis la petite fille de 6 ans qui découvre l’athlétisme, en passant par l’adolescente qui se passionne par le métier de pompier, jusqu’à l’Athlète paralympique de 32 ans accomplie ; la route est longue ! Amputée tibiale à la suite d’un accident à l’âge de 15 ans, mes proches et le sport seront mes moteurs pour construire une vie différente de celle imaginée, mais en rien moins riche, belle ou exaltante. Un parcours semé d’embuches, de difficultés, d’échecs mais également de magnifiques rencontres et apprentissages. Des moments que j’adore partager afin de démontrer que les plus grandes difficultés nous apportent également les changements les plus salvateurs, dès l’instant que nous savons les appréhender.

Mes faits d’armes sportifs ?

Triple championne Paralympique (100m Londres 2012, 400m & longueur Rio 2016)

Quadruple championne du monde

Détentrice, à date, du record du monde du saut en longueur et du 400m

Mes enjeux sportifs sur les prochaines années ?

Conquérir un 4e titre paralympique lors des jeux paralympiques de Tokyo en 2021, en y adossant des valeurs humaines de partage et transmission avec la jeune génération.

« Ce que je cherche à donner à mes partenaires : l’authenticité de la recherche de l’excellence sportive »

Les caractéristiques qui me sont propres ?

Tout d’abord, je pense être quelqu’un d’optimiste. Car quelles que soient les contraintes, les difficultés ou échecs que je rencontre, je cherche à me nourrir positivement de la situation pour apprendre et me renouveler. Cette ré-interrogation constante permet d’entretenir la motivation, le plaisir et la capacité d’aller toujours de l’avant.

Le second trait de ma personnalité est le perfectionnisme. La volonté de tout mettre en œuvre pour donner le meilleur de moi-même. Un perfectionnisme qui s’exprime parfois peut être un peu trop à tel point que je ne suis jamais totalement satisfaite, mais c’est aussi ce qui me permet de toujours me fixer des objectifs ambitieux et de rechercher à développer continuellement de nouvelles compétences

Et enfin, je pense être quelqu’un de (très) dynamique. J’adore la vie, j’adore les rencontres et j’ai envie de profiter pleinement de chaque seconde ; quitte parfois à en faire un peu trop.

Mes valeurs ?

Détermination, persévérance et partage sont des valeurs qui drive mes actions au quotidien. La détermination et la persévérance sont deux valeurs essentielles qui, après l’accident, m’ont permis de construire un parcours hors de toutes attentes, bien loin des préjugés que l’on souhaitait m’imposer. Et concernant le partage, c’est une valeur primordiale car je suis consciente que sans toutes les personnes qui m’entourent, rien n’aurait été possible. Je souhaite désormais transmettre au maximum pour que chacun, en situation de handicap ou non, puisse s’inspirer de mon parcours pour se poser les bonnes questions et ainsi trouver les réponses adaptées pour se construire au mieux.

« Cuisiner me permet de m’évader, de lâcher prise des difficultés du quotidien … »

Mes passions au-delà de l’athlétisme ?

Ma curiosité de la vie devant se réduire à peu de temps libre, ma capacité à m’adonner à des passions en dehors de mon travail, mon sport et ma vie familiale est très réduite. Cependant, je dois avouer adorer faire la cuisine ; notamment les pâtisseries et desserts. Je ne pense pas être une bonne cuisinière, mais j’aime créer, essayer et tenter d’offrir un moment de douceur aux proches que nous recevons. Cuisiner me permet de m’évader, de lâcher prise des difficultés du quotidien … même si bien souvent je ne peux pas profiter à 100% des plats réalisés en raison de la préparation sportive ! La plaisir d’offrir dit-on ..

Comment je vois mon après-carrière ?

Après l’arrêt de ma carrière je souhaite continuer à trouver un juste équilibre entre trois pans de ma vie. Ma vie personnelle, en étant plus présente pour ma famille ; Ma vie professionnelle, avec mes engagements chez EDF ; et je souhaite continuer mes engagements pour le sport. Le sport, et toutes les personnes que j’y ai rencontré, ont eu un rôle fondamental dans ma construction ; je souhaite désormais œuvrer pour que ces possibilités soient offertes à tous les jeunes en situation de handicap. Et surtout après la fin de ma carrière, je souhaite continuer à explorer des univers différents, à rencontrer de nombreuses personnes car le partage des expériences de vie de chacun est très enrichissant.

Mes réseaux sociaux / ma communauté ?

Je suis présente sur les différentes réseaux sociaux, mais avec des engagements différents pour chacun d’entre eux.

Sur Facebook et Instagram, je vais principalement partager mon quotidien de sportive de haut niveau. Et même si je n’ai pas un rythme de publication adapté à ces réseaux, les communautés qui me suivent, notamment sur Facebook, sont fidèles et réactives. Dans les moments difficiles de ma carrière sportive, j’ai pu y trouver le soutien pour me booster et continuer à croire en moi.

Concernant Twitter et LinkedIn, j’utilise principalement ces réseaux pour porter mes convictions et mes engagements, notamment concernant l’importance de renforcer l’accès au sport des personnes en situation de handicap.

Même si je suis présente sur les réseaux, je dois avouer que mes exercices préférés restent les rencontres réelles, notamment lors de conférence, car le format est plus propice à des échanges longs et véritables.

Ma vision du sponsoring pour les athlètes ?

Pour moi, le sponsoring idéal c’est un sponsoring gagnant-gagnant basé sur des valeurs humaines.

Ce que j’attends d’un partenaire : Au-delà du soutien financier, être partenaire d’un athlète de haut niveau c’est le soutenir, l’accompagner et l’encourager dans toutes les étapes de la préparation sportive. Plus on est soutenu humainement, et plus notre capacité à performer est grande. C’est le principe du 13e homme …

Ce que je cherche à donner à mes partenaires : l’authenticité de la recherche de l’excellence sportive ; et dans ce cadre il est possible de faire de nombreux parallèles avec le quotidien en entreprise.

Mes exemples / best practices en termes de sponsoring ?

Team / Contrat d’insertion professionnel – EDF

La relation que j’ai avec EDF est pour moi l’exemple même de l’idéal sportif : être présent tôt dans la carrière de l’athlète, lui offrir des opportunités de visibilité, de rencontres et de partage tout au long de sa carrière, et être présent pour accompagner, en parallèle de la vie sportive, la transition vers la fin de carrière.

Sport & Maternité

Pour moi, une véritable relation partenariale passe aussi (surtout) par les valeurs humaines que nous partageons. Pour cela, il est important que le sponsor soit aux côtés des engagements sociétaux et personnels du sportif. Pour ma part, je tiens à saluer la posture de mes partenaires lorsque j’ai annoncé ma volonté d’accueillir un enfant au cours de ma carrière sportive, tous sont restés et ont décidé de me soutenir pour revenir au plus haut niveau (EDF, Toyota, IDEC, Hesus, Adidas, Ossur)

Toyota – Start your Impossible – Pub Lauren Woolstencroft.

Je trouve que cette publicité sur la sportive Paralympique Lauren Woolstencroft est particulièrement réussie, tout d’abord car cela casse les préjugés sur les « possibilités » et « capacités » des personnes en situation de handicap et, en quelques secondes, cela démontre également l’investissement pour arriver au plus haut niveau paralympique.

Pourquoi moi ?

Une personnalité et un parcours de vie atypiques, ponctués des valeurs d’exigence, d’authenticité et de simplicité, qui permettront de fédérer vos clients, d’inspirer et de motiver vos collaborateurs.

Si vous êtes un annonceur, que vous souhaitez en savoir plus sur Marie-Amélie Le Fur et discuter d’un éventuel partenariat, contactez : marieamelie26 [@] hotmail.fr

Si vous êtes un athlète, que vous souhaitez vous aussi être mis en valeur dans cette rubrique, contactez-nous : elise.anstett [@] com-over.com