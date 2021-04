Activation – ALL piège un supporter du PSG en redécorant son appartement en Parc des Princes

Dimanche, le sponsor maillot du Paris Saint-Germain ALL a piégé un supporter du club en aménageant son appartement en Parc des Princes.

Activation « simple » et efficace pour ALL (Accor Live Limitless) avec une caméra cachée qui produit toujours son petit effet, que ce soit pour l’intéressé lui-même mais également pour celles et ceux qui regarderont la vidéo souvenir tournée pour le match PSG – ASSE.

Avec la complicité de sa compagne Julia, ALL a réservé une chouette opération « money cant buy » à Guillaume, supporter sélectionné parmi les membres du programme de fidélité ALL.

Pour tenter de recréer l’atmosphère d’un match au stade dans les meilleures conditions, Accor a mis les petits plats dans les grands avec couloir d’entrée transformé en entrée des joueurs, pelouse, chambre devenue vestiaire de football ou encore canapé transformé en « tribune ».

Pour agrémenter un peu plus l’expérience offerte, ALL a invité Pedro Miguel Pauleta au domicile du vainqueur. Ce dernier a également reçu un message dédié de Marco Verratti à la fin du match ainsi qu’une dédicace sur le bandeau LED autour du terrain pendant le match.

Pour régaler tout ce petit monde, ALL a fait appel à Quentin Lechat, chef pâtissier du Royal Monceau – Raffles Paris, pour préparer le déjeuner servi à la mi-temps.

Pour accompagner la publication de cette vidéo, All a acheté le hashtag #AllHomeStadium en top tendance, first view et spotlight sur Twitter pendant 24h en France. En parallèle, Accor s’offre une campagne classique dans 15 pays (Asie, Amérique du Sud et du Nord, Europe) sur Facebook, Twitter, Instagram + Weibo en Chine.

Quand la Fan Experience stade s’invite chez les Fans

Depuis le début de la pandémie, de nombreuses activations amenant un semblant de « Fan Experience » chez les fans sont menées par les marques et les ayants droit.

Récemment, le club de TOP 14 du Racing 92 et son sponsor Foncia ont fait appel à un chef pour concevoir un hot dog « haut de gamme » disponible en livraison ou à cuisiner chez soi.

Il y a quelques mois, c’est Pepsi qui amenait un bout d’expérience match NFL à des fans en installant à leur domicile de quoi organiser un « homegate » parfait.

On peut également citer l’activation menée par Justin Bridou récemment avec le Stade Français Paris.