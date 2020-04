« Et pourquoi pas lui ? » – Découvrez Andrew Albicy

Nouvelle rubrique sur Sport Buzz Business avec « Et Pourquoi pas lui/elle » en partenariat avec l’agence Com’Over et son département Talents. Nous mettons ici l’accent sur des athlètes qui nous ont séduits par leurs parcours, leur histoire, sur et en dehors du terrain ; et qui représente, selon nous, un potentiel intéressant pour les marques !

Qui suis-je ?

Andrew Albicy, 30 ans, 1m78, basketteur professionnel né à Sèvres (région parisienne), International français et joueur du Zenith Saint-Pétersbourg (Euroleague, seconde compétition au monde).

Mes faits d’armes sportifs ?

Médaillé de bronze au dernier Championnat du Monde en Chine avec l’Equipe de France.

Médaille d’or aux Championnats d’Europe U20 avec l’Equipe de France – MVP (meilleur joueur) de la compétition.

Mes enjeux sportifs sur les prochaines années ?

Continuer de m’imposer en Euroleague, participer aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020 (décalé à 2021).

Les caractéristiques qui me sont propres ?



J’ai 2 surnoms qui sont liés l’un à mon jeu et l’autre mon style de vie !

Le « bulldog », car sur le terrain comme dans la vie je me ne m’arrête qu’une fois l’objectif atteint, je suis un défenseur féroce et adore m’attaquer aux meilleurs joueurs adverses pour tenter de les stopper. Cette notion de « ne jamais abandonner » reflète également ma carrière depuis tout jeune, quand certaines portes se fermaient car soi-disant j’étais trop petit par exemple.

« Swaggy Drew », tout simplement car j’aime prend soin de moi, j’aime la mode et avoir du style est important pour moi !

Mes valeurs ?

Je suis assez simple, comme beaucoup les valeurs essentielles pour moi sont celles qui se rapprochent des valeurs familiales : solidarité, loyauté, générosité, humilité et patience…

Et comme je l’expliquais avant, je suis un battant qui n’abandonne jamais et adore l’adversité pour me dépasser et dépasser les attentes que l’on a en moi.

Mes passions au-delà du basket ?

Je parlais de la mode, c’est quelque chose que je suis de près, les vêtements et accessoires, pas forcément de luxe mais des univers qui vont me parler.

Je suis également passionné par l’univers du gaming depuis toujours, je joue énormément aux jeux vidéo et ai suivi le boom du secteur ces dernières années. Bizarrement, je ne suis pas le plus grand fan des jeux de sport mais plus de jeux comme Call of Duty ou Fortnite. Je m’implique de plus en plus sur ces sujets et ai d’ailleurs eu l’occasion récemment de jouer sur Twitch avec des joueurs comme Broky de la Team Vitality ou encore Wazz ou Nounours de la Team GameWard.

Comment je vois mon après-carrière ?

Je m’intéresse de plus en plus au secteur de l’e-sport, investir dans le secteur est une porte que je laisse ouverte pour les années à venir.

A côté de ça, j’ai la chance d’être invité sur des plateaux TV ou des chaines YouTube pour parler de basket, mon métier et ma première passion évidemment. J’aime analyser le jeu, débattre sur des matchs / séquences mais aussi parler de tout ce qui gravite autour de la culture basket (mode, musique, gaming, NBA…). Pourquoi pas un jour passer de l’autre coté en tant que consultant et partager mon expertise et ma culture sport / basket avec les fans.

Mes réseaux sociaux / ma communauté ?

J’attache beaucoup d’importance à la manière dont je communique.

Je me suis récemment entouré d’experts afin de mieux gérer mon image.

Mais je tiens moi-même mes réseaux sociaux, car je m’éclate à commenter l’actualité chaque jour ou à poster des photos. Aujourd’hui je compte 45 000 fans sur mes réseaux avec qui je partage mon quotidien on and off the court.

Je suis particulièrement à l’aise sur Instagram car j’attache beaucoup d’importance à la qualité des photos tant sportives que lifestyle. Je viens de créer ma page LinkedIN pour me rapprocher un peu plus du monde de l’entreprenariat et suivre le business dans l’e-sport notamment.

Aujourd’hui les sportifs sont leur propre média. J’aime beaucoup l’idée de la chaine youtube/insta de Lebron James « Uninterrupted », qui donne la parole aux athlètes sur des sujets sociétaux où on ne nous attend pas forcément.

https://www.instagram.com/p/B4xmjA-heSD/

Ma vision du sponsoring pour les athlètes ?

Les différents clubs où j’ai évolué et l’équipe de France m’ont permis de découvrir toute une économie dont je n’avais pas conscience au début de ma carrière.

S’associer à une marque est toujours un honneur, mais il faut que le projet ait du sens, que l’on partage des valeurs. Mon parcours, mon éducation, ma carrière me poussent aujourd’hui à vouloir transmettre et inspirer à mon tour la jeune génération et à m’associer à des sponsors qui partagent ma vision et mes passions.

Mes exemples / best practices en termes de sponsoring ?

En France, la manière dont Kylian Mbappe gère son image et ses sponsors est le meilleur exemple selon moi. Il ne cherche pas à tout prix à avoir une tonne de sponsors et de partenaires mais choisi des partenaires qui collent à son image, à ses valeurs et quelque part à sa stratégie globale. Les meilleurs partenariats sont les partenariats sur le long terme, ceux qui ont du sens pour l’athlète et la marque.

Aussi à l’international, j’en ai parlé précédemment, un LeBron James, qui a su s’engager pour ses passions et créer de la valeur dans ses partenariats, par exemple avec Beats by Dre dans la musique ou Nike pour son media « Uninterrupted ».

Pourquoi moi ?

J’ai plus que jamais envie de m’associer à des partenaires voulant transmettre des valeurs positives du sport mais aussi de la vie, et également partager avec ma communauté mes passions, donc les marques qui œuvrent autour de celles-ci.

Mon parcours en tant que basketteur est différent des autres. Je me suis construit dans l’adversité, j’ai connu beaucoup de difficultés et j’en suis ressorti plus mature, plus fort.

Je souhaite plus que jamais transmettre et inspirer à mon tour à la jeune génération en me diversifiant dans des projets et des causes en dehors du terrain qui font sens pour moi.

Plus qu’un athlète, je suis ouvert aux opportunités qui me permettront de grandir.

