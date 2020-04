Les Jeux Olympiques de Tokyo 2020 officiellement reportés du 23 juillet au 8 août 2021

Aujourd’hui, le Comité International Olympique (CIO), le Comité International Paralympique (IPC), le comité d’organisation de Tokyo 2020, le gouvernement métropolitain de Tokyo et le gouvernement japonais ont annoncé les nouvelles dates des Jeux Olympiques de Tokyo 2020. Ces derniers auront lieu du 23 juillet au 8 août 2021. Les Jeux Paralympiques se dérouleront eux du 24 août au 5 septembre 2021.

Comme confirmé précédemment, les athlètes déjà qualifiés pour les JO 2020 le resteront pour 2021. Pour ce report de dates, la commission exécutive du CIO s’est appuyée sur 3 considérations majeures qui ont reçu l’appui de toutes les Fédérations Internationales des sports olympiques d’été et de tous les Comités Nationaux Olympiques :

1. protéger la santé des athlètes et de toutes les personnes concernées, et contribuer à endiguer le virus de la COVID-19 ;

2. préserver les intérêts des athlètes et du sport olympique ;

3. le calendrier sportif international.

« Les nouvelles dates donnent aux autorités sanitaires et à toutes les personnes associées à l’organisation des Jeux un maximum de temps pour faire face à une situation en constante évolution et aux bouleversements provoqués par la pandémie de COVID-19 » précise le CIO dans son communiqué. » Les nouvelles dates, programmées dans un an par rapport à celles prévues à l’origine (Jeux Olympiques : du 24 juillet au 9 août 2020 ; Jeux Paralympiques : du 25 août au 6 septembre 2020), présentent l’avantage supplémentaire de limiter les perturbations que le report entraînera au niveau du calendrier sportif international, dans l’intérêt des athlètes et des FI. Qui plus est, elles laisseront suffisamment de temps pour parachever le processus de qualification. Enfin, les mesures de lutte contre la chaleur prévues pour 2020 resteront d’actualité.

« Avec cette annonce, je suis persuadé qu’en œuvrant de concert avec le comité d’organisation de Tokyo 2020, le gouvernement métropolitain de Tokyo, le gouvernement japonais et toutes les parties prenantes, nous parviendrons à relever ce défi sans précédent. L’humanité est actuellement dans un tunnel obscur. Les Jeux Olympiques de Tokyo 2020 peuvent être la lumière au bout de ce tunnel. » a rappelé Thomas Bach, Président du CIO.