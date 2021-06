Etoro succède à Fedcom comme nouveau sponsor maillot de l’AS Monaco en Ligue 1

Ce matin, l’AS Monaco a officialisé l’arrivée d’eToro comme nouveau sponsor maillot face en remplacement de Fedcom pour les matchs de Ligue 1 Uber Eats dès la saison 2021-2022.

Déjà partenaire du club monégasque depuis une saison, la plateforme d’investissement multi-actifs renforce son engagement en devenant « Partenaire Principal ».

Dans le cadre de cette évolution réalisée par l’agence de marketing sportif Sportfive, eToro s’affichera désormais sur la face avant du maillot de l’AS Monaco pour les matchs de Ligue 1.

De son côté, Fedcom, partenaire historique de l’AS Monaco depuis plus de 25 ans, devient « Partenaire Héritage » et sera le sponsor maillot face pour les matchs en Coupe d’Europe.

« Nous sommes ravis de franchir cette nouvelle étape avec l’AS Monaco et d’apporter une autre dimension à notre collaboration. Nous sommes fiers que notre première présence sur la face avant d’un maillot soit sur celui de l’AS Monaco, que nous soutiendrons plus que jamais lors de la saison à venir » précise Valérie Kalifa, Directrice Marketing France d’eToro, dans un communiqué. « Notre vision est d’ouvrir les marchés financiers à tout le monde et nous voyons ce partenariat comme une opportunité de toucher les fans de l’équipe et d’intéresser davantage de personnes à l’investissement. »

« Notre vision est d’ouvrir les marchés financiers à tout le monde »

En 2021, @eTorofr ne sera plus derrière le club. Il est temps pour eux de prendre la lumière 🔆 Rendez-vous demain pour d’autres surprises. ⏳ pic.twitter.com/vtgv8i5eyg — AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) June 30, 2021

Le nouveau maillot domicile de l’AS Monaco conçu par Kappa pour la saison 2021-2022 devrait être dévoilé ce jeudi 1er juillet. L’occasion de découvrir à quoi ressemblera le flocage définitf d’eToro.