Brigitte Henriques nouvelle Présidente du CNOSF avec 57,8% des voix

Aujourd’hui, Brigitte Henriques a été élue Présidente du Comité National Olympique et Sportif Français (CNOSF).

Brigitte Henriques a recueilli 57,8% des voix à l’issue du premier tour de l’élection et succède à Denis Masseglia en poste depuis 2009.

Ancienne internationale de football, Brigitte Henriques, était jusque là vice-présidente du CNOSF en charge du développement et de la diversité des pratiques ou encore vice-présidente déléguée de la Fédération française de football depuis 2017.

« Je serai la porte-parole de tous les sports, de toutes les fédérations, de tous les membres du CNOSF, dans leur grande diversité et richesse » déclare Brigitte Henriques, sur le site officiel du Comité.

« A titre personnel, merci, merci, merci, et merci. Vous m’avez permis de vivre ce qui est peut-être pour moi la plus belle aventure de ma vie et j’ai envie de dire qu’en tout cas, je ne vous oublierai jamais. Merci à vous », Denis Masseglia. #AGCNOSF pic.twitter.com/9N1WxGa3aJ

— FranceOlympique (@FranceOlympique) June 29, 2021