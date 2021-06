Wimbledon 2021 – Un écran publicitaire « Green » sur beIN SPORTS pour deux annonceurs

Pour l’édition 2021 de Wimbledon diffusée en exclusivité sur beIN SPORTS, la régie publicitaire de la chaîne a mis en place un dispositif « green » à destination des annonceurs.

Du 28 juin au 11 juillet, les fans de tennis seront branchés sur les antennes de beIN SPORTS pour suivre Wimbledon 2021. En clin d’oeil au Grand Chelem se disputant sur gazon, la chaîne propose un écran publicitaire valorisant l’aspect environnemental des annonceurs.

Dans le détail, 2 annonceurs (écran de 60 secondes avec jingle pub spécifique) vont se partager cet espace pendant les deux semaines de diffusion sur beIN SPORTS. Il s’agit de MAIF qui mettra en avant son programme Sport Planète et Ben & Jerry’s avec ses produits issus du commerce équitable labélisés Fairtrade Max Havelaar.

Cet écran spécifique avec les deux annonceurs sera diffusé plusieurs fois par jour, entre 4 et 5 fois par jour pour les premiers tours et entre 1 et 3 fois par jour pendant les derniers tours.