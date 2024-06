Euro 2024 – La réaction habile de Macron sur une scène filmée dans les tribunes du match Autriche – France

Hier, à l’occasion du match de l’UEFA Euro 2024 entre l’Autriche et la France, des supporters habillés en arbitres étaient présents dans les tribunes. Un accoutrement qui a attiré l’oeil du réalisateur avec une séquence diffusée en mondovision.

Il n’en fallait pas plus à Macron, équipementier des arbitres des compétitions de l’UEFA, pour réagir et rebondir sur les réseaux sociaux.

En règle générale, les supporters présents au stade demandent les maillots des joueurs. Les plus organisés viennent même au stade avec une pancarte pour faire leur demande. Hier à Düsseldorf et à la Merkur Spiel-Arena, 4 supporters ont assisté au match en tenue d’arbitre, avec drapeaux, cartons et ballon adidas. Deux d’entre eux brandissaient fièrement des pancartes « No referee no party » et « Ref your shirt please ». Une mise en lumière plutôt sympa de cette fonction indispensable au jeu.

Suite à cette diffusion sur les télévisions du monde entier, la marque Macron, qui habille les arbitres de l’UEFA (Euro, Champions League) depuis 2019, a posté un message sur les réseaux sociaux et notamment X (Twitter). L’équipementier se lance à la recherche de ses 4 personnes pour leur offrir un maillot officiel. Si des supporters français présents au stade hier ont discuté avec eux….

IMPORTANT! 🚨

Do you know these guys? Guess they really deserve a @UEFA EURO 2024 Match Official shirt! Help us find them!#BecomeYourOwnReferee #UEFA #EURO2024 pic.twitter.com/vpfRNhZfwH — Macron (@MacronSports) June 17, 2024

Les maillots d’arbitres pour l’Euro 2024 conçus par Macron

Pour cet Euro 2024, Macron, fournisseur officiel des kits de match pour les arbitres, a conçu 5 maillots colorés dont un « doré ». Une version en « or » qui est en rupture de stock sur la boutique en ligne de la marque italienne. Les autres coloris sont noir, bleu néon, jaune fluo et rouge néon. Des maillots qui sont en vente au prix de 89€.

Outre la forte visibilité offerte par les arbitres sur les pelouses allemandes, Macron est également présent à l’Euro 2024 avec 2 nations sous contrat, la Georgie et l’Albanie.

