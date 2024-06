Euro 2024 – Quand Fred Livraison (Uber Eats) s’incruste sur M6 en cabine avec Christophe Dugarry et Xavier Domergue pour Pays-Bas France

Partenaire des Bleus, l’application Uber Eats se distingue à l’occasion de l’Euro 2024 avec sa campagne décalée mettant en scène son personnage « Fred Livraison ».

Nous vous en avons fait échos il y a quelques jours ici, Fred Livraison est la star de la campagne publicitaire d’Uber Eats autour de l’Equipe de France. Dans une série de vidéos, Fred se tape l’incruste au plus près des Bleus.

Vendredi dernier, lors du match Pays-Bas France, « Fred Livraison » est apparu sur les écrans aux côtés de Christophe Dugarry et Xavier Domergue, les deux commentateurs du match sur M6. Une campagne média mise en place par Re-Mind PHD, Fuse France, M6 et l’agence Buzzman.

« L’Euro de Football est une extraordinaire opportunité pour connecter avec des millions de Français »

« Nous sommes très fiers d’accompagner Uber Eats dans leur plan média au service de campagnes innovantes et créatives. Dans la lignée de la saga Fred Livraison, notre idée était d’aller encore plus loin en l’infiltrant au plus près de la compétition avec la complicité des commentateurs ! » détaille Geoffrey Hayat, DG chez Re-Mind PHD. « L’Euro de Football est une extraordinaire opportunité pour connecter avec des millions de Français et la collaboration avec M6 nous a permis de le faire de façon impactante et inattendue. »

« L’Euro de Football nous offre un levier de visibilité extraordinaire et nous permet d’élargir notre cible sur l’abonnement Uber One. Nous sommes ravis d’avoir pu collaborer avec ReMind PHD, Fuse France et M6 pour voir ce type d’opération créative et innovante prendre vie » explique Ann Brandford Griffith, Head of Marketing Uber Eats France, dans un communiqué. « Pouvoir infiltrer le box des commentateurs – aux côtés de Christophe Dugarry et Xavier Domergue – au cœur de la compétition était inattendu et nous espérons continuer à surprendre les téléspectateurs et les fans de football ! »

La campagne « Supportez les Bleus sans Fred Livraison »