MG Motor prolonge son contrat de sponsoring avec l’Olympique Lyonnais jusqu’en 2027

Partenaire de l’Olympique Lyonnais depuis 2021, MG Motor renouvelle son contrat pour les trois prochaines saisons, soit jusqu’au moins 2027.

Dans le cadre de cet accord, le logo du constructeur automobile continuera d’être visible sur la manche gauche du maillot porté par les joueurs de l’OL.

« Nous sommes ravis de renouveler notre partenariat avec l’Olympique Lyonnais. » précise Haojie GUO, Président-Directeur Général de MG Motor France, dans un communiqué. « Cette collaboration est une formidable opportunité de célébrer la persévérance et l’innovation. Ensemble, nous allons continuer à écrire sur les marchés français et internationaux à écrire des pages mémorables de l’histoire du sport et de l’automobile à travers le monde. ».

Outre l’OL, la marque de voitures électriques a également misé sur le club d’Arsenal outre-manche pour accélérer sa notoriété et développer son image.

Agence commerciale de l’OL, Sportfive accompagne également MG Motor. « Cette alliance reconduite illustre et traduit parfaitement les qualités et valeurs des deux parties : innovation, détermination et passion. Nous avons hâte de voir ce prolongement s’exprimer sur et en dehors des terrains » ajoute Xavier Oddone, Directeur Général Sportfive France.

« La poursuite de la collaboration avec MG Motor nous conforte dans notre ambition de créer des liens de confiance avec nos partenaires. L’Olympique Lyonnais est particulièrement heureux d’inscrire dans la durée cet engagement pour trois nouvelles saisons, qui vont permettre à nos équipes de soutenir les synergies développées au bénéfice de nos marques respectives et d’expérimenter ensemble une mobilité vertueuse. » ajoute Laurent Prud’homme, Directeur Général de l’Olympique Lyonnais.

