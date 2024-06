Euro 2024 : ParionsSport dévoile une collection de maillots mashup avec Bleu Mode

A l’occasion de l’UEFA Euro 2024 disputé en Allemagne, l’opérateur de paris sportifs ParionsSport (FDJ) a décidé de jouer la carte de la mode et du lifestyle en s’associant avec l’artiste Bleu Mode.

Pour surfer sur la compétition sans être un partenaire officiel, ParionsSport et Bleu Mode on réalisé et shooté 6 maillots de football, 1 par poule, mélangeant chacun les 4 équipes façon mashup.

En parallèle, ParionsSport s’est associé à deux Youtubeurs, Valouzz et Dobby, pour offrir des maillots et 2 places pour la finale en Allemagne.

En TV, ParionsSport a sorti un nouveau spot publicitaire pour mettre en avant son bonus actuel.

