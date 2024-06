Tennis – Le détail du prize money record de Wimbledon 2024, combien empoche le vainqueur ?

Pour cette édition 2024 de Wimbledon, le grand chelem va distribuer un prize money record.

Dans le détail, le All England Club reversera aux joueurs et aux joueuses des différents tableaux la somme de 50 million de livres, soit environ 59 millions d’euros. Il y a quelques semaines, à Roland-Garros, la dotation financière globale était de 53,478M€.

Au cours des 10 dernières années, le montant de la dotation financière a doublé, passant de 25 millions de livres en 2014 à 50 millions en 2024.

Un peu plus de 3 millions d’euros pour le vainqueur de Wimbledon 2024

Pour cette édition 2024, le vainqueur de Wimbledon (simples Messieurs et Dames) empochera la somme de 2,7 millions de livres, soit environ 3,2 millions d’euros. Un record pour le tournoi.

Le finaliste se consolera avec 1,4M£ soit environ 1,65M€. Une défaite au premier tour du tableau principal rapportera 60 000£ soit environ 70 800€. C’est un peu moins qu’à Roland-Garros cette année.

Dans une logique de développement global, le tableau des qualifications enregistre la plus forte hausse des dotations avec +14,9%. Une défaite au premier tour des qualifs rapportera 15 000£ soit environ 17 700€.

« Je suis ravie d’annoncer un prize money record de 50 millions de livres, avec des augmentations pour les joueurs à chaque tour et pour chaque tableau. Je suis particulièrement heureuse que nous ayons pu augmenter pour la première fois les primes des compétitions en fauteuil roulant à 1 million de livres » a expliqué Deborah Jevans, présidente du All England Club.

Le détail du prize money de Wimbledon 2024

Simples Messieurs et Dames

Vainqueur : 2,7M£ (3,2M€)

Finaliste : 1,4M£ (1,65M€)

1/2 finale : 715 000£ (844 000€)

1/4 finale : 375 000£ (443 000€)

1/8e finale : 226 000£ (267 000€)

3e tour : 143 000£ (169 000€)

2e tour : 93 000£ (109 000€)

1er tour : 60 000£ (70 800€)

Qualifications

3e tour : 40 000£

2e tour : 25 000£

1er tour : 15 000£

Doubles Messieurs et Dames

Vainqueurs : 650 000£

Finalistes : 330 000£

1/2 finale : 167 000£

1/4 finale : 84 000£

3e tour : 42 000£

2e tour : 25 000£

1er tour : 15 750£

Doubles Mixtes

Vainqueurs : 130 000£

Finalistes : 65 000£

1/2 finale : 33 000£

1/4 finale : 17 000£

2e tour : 8 500£

1er tour : 4 250£

Simples Messieurs et Dames Wheelchair

Vainqueur : 65 000£

Finaliste : 34 000£

1/2 finale : 23 000£

1/4 finale : 15 500£

1er tour : 10 000£

Simples quad wheelcair

Vainqueur : 65 000£

Finaliste : 34 000£

1/2 finale : 23 000£

1/4 finale : 15 500£

Doubles Messieurs et Dames Wheelchair

Vainqueurs : 28 000£

Finalistes : 14 000£

1/2 finale : 8 500£

1/4 finale : 5 250£

Doubles quad wheelchair

Vainqueurs : 28 000£

Finalistes : 14 000£

1/2 finale : 8 500£

Wimbledon 2024 – Always Like Never Before (teaser)

A lire aussi