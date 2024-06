Une levée de fonds d’un million d’euros pour la startup EXO

Lancée il y a un an, la startup française EXO annonce cette semaine une première levée de fonds d’un million d’euros.

« L’application qui motive les sportifs indoor en les récompensant » créée par Bérénice Marmonier et Bastien Lachambre accueille notamment le fonds d’investissement Sport et Performance Capital (Seventure Partners) et des business angels comme Oliver Jaubert (ancien DG du Toulouse Football Club et de Nike), Albin Egasse (CEO SportEasy) ou encore Zakaria Mansour (CEO Bsport) notamment.

Aujourd’hui, EXO est présent dans plus de 250 salles de sport et revendique une communauté de 80 000 pratiquants. La startup vise 500 000€ de chiffre d’affaires en 2024. « On veut motiver les gens à faire plus de sport au quotidien. On a donc imaginé une application gamifiée, avec des challenges et des récompenses, qui booste la pratique et les revenus de nos salles partenaires », précisent les fondateurs, dans un communiqué.

Avec l’application, les utilisateurs gagnent des points à chaque séance dans leur salle et peuvent accéder à des challenges. Des marques comme Lululemon, MyProtein, Feed, Garmin,… travaillent avec EXO.

« Son modèle économique est vertueux pour ces clients professionnels tout en donnant envie à sa communauté de pratiquer plus de sports »

« EXO devient le 12ème investissement de notre fonds Sport et Performance Capital » ajoute Isabelle de Crémoux, CEO de Seventure Partners. « Nous avons été très impressionnés par la capacité de l’équipe fondatrice à développer une offre pertinente à la fois pour les marques de 1ère catégorie et pour les studios / salles de sport et à la commercialiser avant même sa première levée de fonds. A la croisée des mondes des médias, du digital et de la Sportech, son modèle économique est vertueux pour ces clients professionnels tout en donnant envie à sa communauté de pratiquer plus de sports ».

Avec EXO, Seventure Partners accompagne Baouw, bsport, Clim8, Freejump, Geovelo, Hardloop, Kinomap, Move’n See, Skillcorner, SportEasy ou encore The Sancturary Group sur la verticale sport.

