Euro 2024 : TF1 enregistre la meilleure audience de l’année avec la 1/2 finale Espagne – France

Hier, l’Equipe de France s’est inclinée 2-1 face à l’Espagne en demi-finale de l’UEFA Euro 2024. Diffusé à 21h sur TF1 et beIN SPORTS, le match a enregistré un record d’audience pour la compétition.

Match à fort enjeu est évidemment synonyme de forte audience. Sur TF1, la 1/2 finale Espagne – France a enregistré une audience moyenne de 16,1 millions de téléspectateurs et un pic à 17,8 millions. La part d’audience (PdA) du match sur les 4 ans et plus et de 61%.

S’appuyant sur les chiffres de Médiamétrie, TF1 revendique ainsi « la meilleure audience de l’année et la meilleure audience de la compétition ». Pour rappel, M6 est l’autre chaîne en clair qui diffuse également certains matchs de cet Euro 2024. Dimanche, M6 diffusera la finale, sans les Bleus donc.