Coca-Cola dévoile sa campagne mondiale pleine de câlins pour les JO de Paris 2024

A moins de 3 semaines du début des Jeux Olympiques de Paris 2024, Coca-Cola dévoile sa campagne mondiale « C’est magique quand le monde se rassemble » (It’s magic when the world comes together).

Dans sa nouvelle publicité, la marque de soda met en avant le côté rassembleur des JO, un évènement planétaire auquel participeront 10 500 athlètes venus du monde entier.

Dans ce spot, Coca-Cola met en scène les nageuses olympiques Tatjana Schoenmaker, Lilly King, Kaylene Corbett et Annie Lazor.

Une publicité qui prone un message de paix et de bienveillance entre les peuples avec de nombreux câlins. Des « hugs » que vous retrouverez notamment sur des canettes collectors (250 millions). Trois artistes français, Laura Normand, Aurélia Durand et Bruno Mangyoku, ont réalisé les illustrations des deux mains qui se rejoignent lorsque deux canettes sont rassemblées.

