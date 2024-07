Sponsor des Jeux Olympiques, Alibaba.com mise sur Tony Parker « l’athlète entrepreneur » pour Paris 2024

Partenaire des Jeux Olympiques de Paris 2024, Alibaba a décidé de miser sur Tony Parker pour incarner sa nouvelle campagne.

Avec « Même athlète, nouveau défi », la société chinoise d’e-commerce valorisera notamment ses services destinées aux entreprises et entrepreneurs.

Dans cette campagne, l’ancien joueur NBA des San Antonio Spurs et désormais entrepreneur aux multiples investissements sera accompagné de Simona Galik Moore (pickleball) et Elias Schwärzler (VTT).

« Depuis ma retraite de sportif professionnel, j’ai concentré toute mon énergie sur la gestion de mes propres entreprises. J’achète régulièrement sur Alibaba.com et j’ai pu constater de visu l’énorme valeur qui peut être créée en se connectant avec des fournisseurs et en s’approvisionnant efficacement en produits par le biais de sa plateforme numérique innovante » explique TP dans un communiqué. « En tant qu’ambassadeur d’Alibaba.com, j’utiliserai mon expérience personnelle pour aider d’autres athlètes à se lancer dans l’entrepreneuriat et à profiter d’une seconde carrière réussie »

A lire aussi