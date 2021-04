F1 – Alpine dévoile sa nouvelle boutique en ligne signée ORECA

Alpine a présenté cette semaine sa nouvelle boutique en ligne. Une réalisation signée Oreca qui devient par ailleurs l’opérateur e-commerce de l’écurie française de Formule 1 jusqu’en 2024. Pour l’occasion, un maillot Alpine x Le Coq Sportif est également dévoilé.

C’était la suite logique des choses. Oreca Digital & Retail travaillait déjà depuis trois ans en tant qu’opérateur e-commerce pour les sites de Renault Sport (Renault F1 DP World Team, RS Performance). Ce partenariat jusqu’en 2024 se fait dans la continuité avec Alpine F1, ex-Renault.

L’écurie de Formule 1 s’est donc doté d’une nouvelle boutique en ligne. On y retrouve toutes les activités merchandising au même endroit :

🇫🇷 #ORECA, via son expertise #DigitalRetail et en partenariat avec le Groupe #SIGNATURE, devient l’opérateur de la boutique e-commerce d’@alpinecarsFR, jusqu’en 2024.

📋 Plus d'informations : https://t.co/SWyRFVGDdO pic.twitter.com/NCCFs9mgK2

— Oreca (@Oreca) March 30, 2021