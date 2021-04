Baseball – Un contrat juteux de 341 millions de dollars sur 10 ans pour Francisco Lindor

Selon ESPN, Francisco Lindor et les New York Mets ont trouvé un accord pour un contrat de 10 ans à hauteur de 341 millions de dollars.

En janvier, les Mets avaient chipé Francisco Lindor aux Indians de Cleveland pour un contrat d’un an et 22,3 millions de dollars. Jeudi, jour de lancement de la nouvelle saison de la Major League Baseball (MLB), ESPN a révélé que le club new-yorkais a finalement fait sauter la banque pour s’offrir le Portoricain en lui proposant une prolongation astronomique de 341 millions de dollars sur 10 ans. Difficile de refuser !

Il s’agirait du troisième plus gros contrat de l’histoire de la Ligue américaine, après les 426,5 millions de Mike Trout (Los Angeles Angels) signés en 2019 et les 365 millions de Mookie Betts (Los Angeles Dodgers) signés en juillet 2020.

Make everyone remember why they love this game. #MakeitMAJOR pic.twitter.com/5amQJvRFFR

— Francisco Lindor (@Lindor12BC) March 31, 2021