Activation – Le PMU lance un maillot – casaque « Pur Sang & Or » pour le Racing Club de Lens

Sponsor du Racing Club de Lens depuis 2016, le PMU active son partenariat avec le club « Sang & Or » en lançant une casaque de jockey aux couleurs du club.

A l’occasion du match de Ligue 1 samedi contre l’OL, PMU et le RC Lens vont déployer un dispositif évènementiel dédié. L’opérateur de paris hippiques et sportifs (et de poker) a décidé de concevoir une casaque « Pur Sang et Or », symbole de la fusion « football et hippisme ». Une activations menée en collaboration avec l’agence Buzzman.

Une pièce collector produite en édition limitée qui sera à gagner sur les réseaux sociaux du PMU et du club lensois ainsi que certains bars PMU.

« Nous avons produit un nombre assez limité de casaques pour cette opération, afin de générer de la rareté, créer l’évènement » nous précise Timothée Loizeau, directeur de la marque, de la publicité et du sponsoring du PMU. « 12 casaques seront à gagner au travers de jeux concours à partir de samedi sur les réseaux sociaux du club et de PMU et 12 autres seront à destination de notre réseau de 12 points de vente PMU labellisés « Bars Sang et Or ». »

En parallèle, le PMU a également envoyé 21 casaques à des journalistes et influenceurs dans le cadre d’une campagne RP.

« Cette collaboration crée des points de rencontre entre les fans de courses hippiques et les fans du RC Lens. »

« Cette collaboration crée des points de rencontre entre les fans de courses hippiques et les fans du RC Lens » ajoute Timothée Loizeau. « Il y avait beaucoup de points communs entre les parieurs PMU et les fans de football. C’est encore plus vrai dans la région du Nord autour de Lens. Ainsi, depuis plusieurs années, PMU propose des passerelles pour faire en sorte que ces gens puissent partager leur univers, leur passion et qu’ils puissent se rencontrer ».

La rencontre de l’hippisme et du sport

Depuis l’ouverture du marché des paris sportifs en ligne en 2010, le PMU s’est positionné sur ce marché en devenant un opérateur agréé par l’ARJEL (devenu ANJ) afin de diversifier son activité jusque là 100% hippique.

L’occasion pour le PMU de croiser hippisme et sport, notamment le football, dans plusieurs campagnes publicitaires mettant en scène des jockeys.

Partenaire de la Fédération Française de Football depuis 2010, le PMU a également mis en scène les Bleus dans l’univers hippisme ces dernières années.

En 2020, l’opérateur a enregistré 260,5 millions d’euros de mises en paris sportifs sur PMU.fr, soit 4% des enjeux totaux du PMU.

L’activité hippique reste la principale source d’activité du PMU. Les paris hippiques en ligne sur son site ont représenté 1 milliard d’euros de mises en 2020 (16% des enjeux totaux). En point de vente, les mises en paris hippiques se sont élevées à 6,4 milliards d’euros en 2020.