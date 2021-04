Classement de la valorisation des 30 franchises MLB (Forbes 2021)

En marge de la reprise de la saison 2021 de Major League Baseball (MLB), Forbes a dévoilé son traditionnel classement de la valorisation des franchises.

Selon le média américain et malgré l’année 2020 catastrophique, la valeur moyenne d’une franchise progresse de 3% à 1,9 milliard de dollars.

Dans le détail, les New York Yankees occupent la première place du classement avec une valorisation à 5,25 milliards de dollars (+5%). Pour Forbes, les Yankees font partis des 3 équipes du sport US au dessus de la barre symbolique des 5 milliards avec les Dallas Cowboys (5,7 milliards $) et les New York Knicks (5 milliards $).

Derrière les Yankees, on retrouve les Los Angeles Dodgers (3,57 milliards $) et les Red Sox de Boston (3,465 milliards $). Les Miami Marlins ferment la marche du classement avec une valeur estimée à 990M$. Un franchise qui a annoncé hier la signature d’un contrat de Naming pour son ballpark.

Selon Forbes, les 30 franchises de Major League Baseball ont perdu 1,8 milliard de dollars en 2020 et ont cumulé un total de 3,66 milliards de dollars de revenus, en baisse de 65% par rapport à 2019.