Wewise hisse les voiles et lance son Wewise Sailing Team

La filiale du groupe Butagaz dédiée à la décarbonation des ETI fait un grand pas dans l’univers de la voile en annonçant la création de son propre équipage de course au large : le Wewise Sailing Team. Déjà co-partenaire de l’IMOCA de Fabrice Amedeo depuis 2024, Wewise franchit une nouvelle étape en devenant sponsor titre d’un Ocean Fifty pour les saisons 2025, 2026 et 2027. Et pour mener ce projet ambitieux, l’équipe part à la recherche de sa skippeuse ou son skipper !

Wewise – en partenariat avec l’écurie Bord à Bord des navigateurs chevronnés Sébastien Rogues et Matthieu Perraut – lance un appel à candidatures pour dénicher la perle rare qui prendra la barre de ce trimaran (l’ex-Inter Invest). Au programme : la Transat Café L’OR (2025 et 2027), la mythique Route du Rhum (2026), et les Ocean Fifty Series (2026 et 2027).

Le futur skipper devra non seulement exceller sur l’eau, mais aussi jouer les chefs d’orchestre en gérant l’équipe sur les plans sportif, technique et financier. Wewise met les moyens pour faire briller son équipe : un bateau prêt dès 2025 et 70 % du budget assuré pour 2026 et 2027. De son côté, Bord à Bord ouvre les portes de sa base de Pornichet, offrant infrastructures et savoir-faire pour accompagner ce projet.

La déclaration

Pour Philippe Portal, Directeur Général de Wewise en France, ce projet est bien plus qu’une aventure sportive : « Nous sommes enthousiastes d’accroître notre présence dans l’univers de la voile. Notre équipe Wewise Sailing Team, aux côtés de Matthieu Perraut et Sébastien Rogues, nous permettra de bénéficier d’expertises pointues et reconnues. Ce projet s’inscrit encore un peu plus dans notre volonté de participer à notre niveau à une vision d’un avenir maritime plus durable et responsable. »

Les conditions de la sélection