Gaming – FC McDo : comment McDonald’s active les fans de foot sur mobile

McDonald’s lance « FC McDo », un jeu mobile intégrant football et fidélité dans son app. Une stratégie innovante mêlant gamification, marketing sportif et engagement client à grande échelle.

Du burger au gaming, virage à 180°. Avec son nouveau jeu mobile « FC McDo », McDonald’s démontre une volonté claire : dépasser son statut de simple chaîne de restauration pour s’inscrire pleinement dans le quotidien culturel de ses clients. En associant gamification, univers du football et expérience mobile, la marque renforce son ancrage auprès des jeunes générations et des fans de sport.

Disponible depuis l’application McDo+, le jeu prend la forme d’un runner ludique, dans lequel les utilisateurs incarnent un avatar aux couleurs de leur club de Ligue 1 favori – les 18 équipes sont disponibles pour la saison 2025-2026). Sur un terrain de foot stylisé, ils doivent éviter des obstacles, collecter des bonus et marquer des buts pour grimper dans un classement hebdomadaire. Le tout en transformant leurs points de fidélité en jetons de participation. En jeu : des récompenses attractives telles que des téléviseurs, des expériences VIP en Ligue 1 ou d’autres lots à gagner jusqu’au 27 octobre.

Razorfish à la conception

Conçu par Razorfish et développé techniquement par Publicis Sapient US, « FC McDo » inaugure un nouvel espace jeu dans l’application. Il s’inscrit dans une stratégie CRM ambitieuse, coconstruite pour diversifier les usages de l’app et renforcer la fidélité client par des leviers émotionnels et culturels forts. L’opération permet non seulement de dynamiser l’usage des points de fidélité, mais aussi d’augmenter la fréquence d’ouverture de McDo+, déjà utilisée par 300 000 personnes chaque jour en France.

Cette incursion dans le gaming et le sport n’est pas isolée. Elle s’inscrit dans une stratégie globale de McDonald’s de s’aligner sur les passions de ses publics. Après des partenariats avec FIFA ou encore la Ligue 1, l’enseigne poursuit son ancrage culturel avec une campagne de communication digitale orchestrée par Starcom et des activations spéciales menées par Publicis Media Content.

Des maillots McDo x Kappa

Avec plus de 14 millions d’installations de son app en France, McDonald’s confirme ici son avance sur le terrain de l’innovation digitale. Une stratégie où marketing sportif, tech et fidélisation ne font plus qu’un.

Au coup d’envoi de cette nouvelle saison de Ligue 1, la marque américaine a aussi offert la possibilité à ses clients les plus fidèles de remporter des maillots McDo réalisés par Kappa. « Design exclusif, édition limitée, style certifié. Quatre modèles, quatre vibes… mais le temps presse : les tirages au sort quotidiens prennent fin le 15 septembre », écrit l’enseigne au M jaune sur son site et ses réseaux sociaux. Avis aux amateurs.

