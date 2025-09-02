Le Valencia CF et Herbolario Navarro renforcent leur partenariat pour la saison, visant à optimiser la santé et le bien-être des joueurs de l’équipe première grâce à une alimentation biologique.

Ce collaboration permet aux joueurs d’accéder à des produits bio et des compléments naturels pour favoriser leur récupération, leur énergie et leurs performances sur le terrain.

Pepe Navarro, directeur général d’Herbolario Navarro, souligne que les athlètes privilégient de plus en plus les compléments naturels pour améliorer leurs performances et leur santé. Cette alliance met l’expertise d’Herbolario Navarro en nutrition au service du Valencia CF, renforçant leur engagement commun pour des habitudes de vie saines.

Herbolario Navarro, avec ses 70 magasins et ses experts (nutritionnistes, pharmaciens, diététiciens), conseille également le public pour améliorer santé, performances sportives et bien-être.