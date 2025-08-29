Réseaux Sociaux

PSG for Communities partenaire officiel du Rookie Kids Fashion Show

ParMathieu Portogallo
29 août 2025
Rookie Kids Fashion Show fait son entrée en Europe, à Paris, le 10 septembre pour célébrer les 100 ans du groupe Haddad Apparel. Pour cette première parisienne, PSG for Communities sera partenaire officiel. 

Haddad Apparel – licencié mondial des collections enfants pour Nike, Jordan, Levi’s, Converse, Abercrombie & Fitch et Lacoste – organise pour la première fois en Europe le Rookie Kids Fashion Show. Le défilé se tiendra à 16h30 sur le rooftop des Galeries Lafayette Paris Haussmann, à l’occasion du centenaire du groupe.

L’événement réunira de grandes personnalités du sport et du divertissement, parmi lesquelles le footballeur Mamadou Sakho, le champion de tennis Pierre-Hugues Herbert, ainsi que la présence exceptionnelle du rappeur Ninho.

 

PSG for Communities en partenaire officiel

Fidèle à son engagement solidaire, Rookie s’associe à chaque édition à une organisation caritative. Pour cette première parisienne, c’est PSG for Communities sera partenaire officiel.

Ce programme philanthropique du Paris Saint-Germain est dédié à l’éducation, à l’émancipation des jeunes et à l’inclusion sociale, des valeurs en totale résonance avec la mission du groupe Haddad, qui place les enfants au cœur de son action en reliant mode, sport et engagement citoyen.

