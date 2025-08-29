Bodo/Glimt lance pour sa saison 2025-2026 un troisième maillot engagé, rendant hommage au glacier Svartisen et conçu en textile recyclé. Une initiative forte à l’heure de sa première Ligue des champions.

Alors que Bodo/Glimt s’apprête à disputer la phase de groupes de la Ligue des champions pour la première fois de son histoire, le club norvégien dévoile un troisième maillot 2025 à forte portée symbolique et environnementale. Plus qu’un simple équipement, cette nouvelle tunique, signée Puma, s’inscrit dans une stratégie de marque alignée avec les valeurs du club et les préoccupations sociétales actuelles.

Le design rend hommage à Svartisen, le deuxième plus grand glacier de Norvège, en reprenant ses nuances emblématiques de blanc et de bleu. Réputé pour ses paysages spectaculaires, Svartisen est également le témoin d’une urgence climatique croissante : sa fonte s’accélère et il pourrait disparaître d’ici 30 à 50 ans. En choisissant ce glacier comme source d’inspiration, le club entend sensibiliser le public à la préservation de l’environnement tout en valorisant un élément fort du patrimoine naturel norvégien.

Composé à 95 % de RE-fibre

Mais l’engagement ne se limite pas au message. Ce maillot est composé à 95 % de RE-fibre, un matériau issu du recyclage de déchets textiles, illustrant une volonté de cohérence entre discours et action. Il s’inscrit ainsi dans une logique de développement durable de plus en plus présente dans l’industrie du sport, où les clubs cherchent à conjuguer performance, esthétique et responsabilité.

L’ailier Ole-Didrik Blomberg s’est félicité du résultat :

Glimt propose de superbes maillots depuis de nombreuses années, et celui-ci est clairement à la hauteur. Je pense que c’est l’un des plus beaux que nous ayons eus. Il est élégant, symbolique, et je suis convaincu qu’il deviendra un favori des supporters, aussi bien en Norvège qu’à l’étranger.

Adversaire de l’AS Monaco en LDC

Ce lancement s’inscrit dans un timing parfait : à l’approche d’une exposition européenne inédite, Bodo/Glimt capitalise sur sa montée en visibilité pour affirmer une identité forte et engagée. En mêlant design, storytelling et responsabilité, le club fait de son maillot un levier d’image puissant, à la fois localement enraciné et globalement pertinent.

Il se pourrait que les fans de foot français voient ce nouveau maillot sur leur écran puisque Bodo/Glint fait partie des adversaires de l’AS Monaco. Les hommes du Rocher iraient visiter le nord de la Norvège et ses températures glaciales.

