La Fédération française de handball et Caisse d'Epargne prolongent leur idylle

Partenaires depuis dix ans, la Fédération française de handball et Caisse d’Epargne vont poursuivre leur collaboration quatre années supplémentaires. Les maîtres-mots de ce réengagement : rassemblement, mixité, inclusivité et vivre-ensemble.

C’est un fait, Caisse d’Epargne est désormais indissociable d’un handball français jamais avare de succès, et particulièrement fédérateur vis-vis du grand public. La banque coopérative revendique ainsi un vrai de partage de valeurs avec les passionnés de handball. Mais aussi un goût de l’entraide, du dépassement de soi et le sens du collectif, socles de son ADN.

Une collaboration qui surfe sur des résultats XXL

De quoi tirer un très beau bilan de cette collaboration, à l’heure de la reconduire pour les quatre prochaines années : « Tout au long de cette décennie, Caisse d’Epargne a accompagné de nombreux succès obtenus par les 12 équipes de France que compte la FFHandball. Les équipes seniors ont ainsi remporté plus de 17 médailles internationales (…) dont 2 titres olympiques (femmes et hommes en 2020), 4 sacres de champion du monde (2017, 2023 chez les femmes, 2015, 2017 chez les hommes) et 2 titres de champion d’Europe (2018 chez les femmes et 2024 chez les hommes). En parallèle, les caisses régionales ont également accompagné plusieurs joueurs et joueuses internationaux (…) ainsi que différents clubs en régions », se félicite ainsi l’institution.

Développer toutes les pratiques du handball et se tourner vers la jeunesse

Néanmoins, Caisse d’Epargne ne compte pas s’arrêter en si bon chemin et souhaite offrir une nouvelle ère à ce partenariat. Comment ? En se tournant encore davantage vers la jeunesse, la mixité, l’inclusivité et le handball amateur. Voici quelques projets marquants appelés à murir :