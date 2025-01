La Ligue 1 McDonald’s renforce son exposition à l’étranger

LFP MEDIA et Viaplay Group annoncent un accord majeur qui permettra d’offrir la Ligue 1 McDonald’s, la Ligue 2 BKT et le Trophée des Champions aux passionnés de football au Danemark, en Norvège, en Suède, en Finlande et aux Pays-Bas. De quoi renforcer l’aura du football français à l’étranger encore en manque de reconnaissance.

C’est une bouffée d’air frais pour l’économie du football hexagonal qui va augmenter ses droits TV. Alors que les compétitions françaises souffrent d’un manque d’intérêt au sein des quatre autres grands acteurs européens du ballon rond (Angleterre, Espagne, Italie et Allemagne), LFP Media – qui souhaite donner une nouvelle impulsion au football professionnel français en combinant compétitivité sportive et divertissement, au travers de l’investissement dans les marques Ligue 1 et Ligue 2, les infrastructures, la digitalisation, la qualité de l’expérience au bénéfice des fans, et de nouveaux outils technologiques – exporte désormais ses produits en Scandinavie, en Finlande et aux Pays-Bas.

« Cet accord avec Viaplay représente une étape importante dans l’élargissement de la visibilité de la Ligue 1 McDonald’s à l’international. Avec leur forte présence en Scandinavie et aux Pays-Bas, Viaplay est le partenaire idéal pour mettre en valeur la ferveur, le talent et le charme unique du football français. » (Martin Aurenche, Chief Media Officer chez LFP Media)

Dès aujourd’hui, les fans de football dans ces territoires pourront en effet profiter d’un accès en direct et à la demande à chaque match de la Ligue 1 McDonald’s ainsi qu’à certains matchs de la Ligue 2 BKT et du Trophée des Champions. Dans les faits, tous les matchs de la Ligue 1 McDonald’s sont accessibles sur la plateforme Viaplay, ainsi qu’une sélection de matchs sur les chaînes linéaires de Viaplay en Scandinavie.