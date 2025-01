NBA x celio : La collaboration incontournable de ce début d’année

Cette année encore, celio et la NBA s’associent pour une collection exclusive, particulièrement riche.

Sans surprise, cette nouvelle collection continue de célébrer des équipes aussi mythiques qu’emblématiques du basket outre-Atlantique. A savoir, les Boston Celtics, les Chicago Bulls, les Golden State Warriors, les Indiana Pacers, les Lakers de Los Angeles, les Knicks de New York et les Spurs de San Antonio.

Elle comprend des pièces incontournables, déclinées en plusieurs coloris, alliant style décontracté et coupes sophistiquées : des t-shirts (25,99 €), des sweatshirts (42,99 €) mais également un bomber (99,99 €).

De quoi permettre aux adeptes de sportwear et streetwear de commencer l’année 2025 sur les chapeaux de roue en arborant fièrement les couleurs de leur team US préférée. Et cela, avec un look intemporel et moderne.

La question est de maintenant de savoir si les fans se tourneront davantage vers la gamme « Spurs », largement frappée du sceau du coq… Car Tony Parker et Boris Diaw ont largement brillé au Texas par le passé. Un héritage pleinement assumé aujourd’hui par Victor Wembanyama, la star montante du basket tricolore.

Pour information, celio collabore avec la NBA depuis l’été 2022. La collection est déjà disponible sur le site internet celio et en magasin.