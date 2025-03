Focus sur la 21e édition de Trophées Sporsora du Marketing Sportif

Sporsora – l’organisation référente pour penser et influencer le développement responsable de l’économie du sport – a célébré le 6 mars la 21e édition des Trophées Sporsora du Marketing Sportif en présence de la ministre des Sports, de la Jeunesse et de la Vie associative, Marie Barsacq.

Cette édition co-présidée par Alexis Hanquinquant et Florent Manaudou – porte-drapeaux emblématiques et médaillés de l’équipe de France Olympique et Paralympique l’été dernier – est un trait d’union entre le sport d’aujourd’hui marqué par les Jeux de Paris 2024 et le sport de demain qui s’appuiera sur son héritage. L’adidas arena, choisie pour la cérémonie des Trophées, s’inscrit quant à elle dans cette dynamique. Créée dans la perspective des JO, cette enceinte poursuit ainsi on rôle de valorisation du sport.

Le palmarès des 7 catégories

Dans les faits, les expert.es du marketing et du sponsoring sportif, représentants d’annonceurs, de détenteurs de droits, d’agences et d’autres acteurs de l’économie du sport réunis autour des deux co-présidents du jury des Trophées Sporsora 2025, ont analysé un nombre record de 110 dossiers de candidature pour désigner les 3 nommés de chacune des 7 catégories.

Chacun de ces nommés ont ensuite été soumis à un vote en ligne des professionnels du secteur, membres de Sporsora afin de déterminer les Prix d’Or, d’Argent et de Bronze. Nouveauté cette année : des mentions spéciales ont été attribuées par le jury pour saluer des initiatives remarquables menées lors des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Voici les résultats :

Sponsor de l’année :

OR – EDF – Donner à Paris 2024 l’énergie de briller

ARGENT – LVMH – LVMH x Paris 2024

BRONZE – BPCE – 1er partenaire premium de Paris 2024

Mention spéciale JOP Paris 2024 : Orange – Les rêves de 40 048 athlètes olympiques (d’un jour)

Activation 360 :

OR – Banque Populaire – Un héritage olympique pour préserver les milieux aquatiques

ARGENT – adidas arena – Opening adidas arena : Un flow, une scène, ton arena

BRONZE – Toulouse Football Club – Qu’un maillot ?

Mention spéciale JOP Paris 2024 : Décathlon – Paris 2024, Ready to Play ?

Activation média :

OR – Renault – Sponsor In Jersey

ARGENT – Uber Eats – Uber Eats x Panini : Coup de projecteur sur le foot amateur

BRONZE – RC Lens – Netfrites

Activation événementielle :

OR – Accor – Surfing on the seine

ARGENT – Banque Populaire et Caisse d’Epargne – Le Relais de la Flamme

BRONZE – CNOSF & CPSF – Club France 2024

Mention spéciale JOP Paris 2024 : Paname 24 – Cérémonie d’Ouverture Jeux Olympiques

Stratégie Marketing d’un Détenteur de droits :

OR – Oreca – 3XFestival – Marseille, la capitale du Basket 3×3 !

ARGENT – ACO – 24H du Mans

BRONZE – FFF – Lancement de la Ligue Féminine de Football Professionnel (LFFP)

Mention spéciale JOP Paris 2024 : COJOP – Programme d’engagement de Paris 2024

Engagement responsable :

OR – FDJ – Faire gagner la France

ARGENT – Salomon – Créer, utiliser, recycler – un engagement de Salomon pour l’outdoor

BRONZE – Allianz – Le Revers de La Médaille

Mention spéciale JOP Paris 2024 : Paname 24 – Cérémonie d’Ouverture Jeux Paralympiques

Innovation :