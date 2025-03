Teddy Riner lance la « Riner Cup » pour promouvoir le judo amateur

Teddy Riner souhaite rendre au judo, ce que le judo lui a apporté en créant une compétition dédiée à 100% au monde amateur. La « Riner Cup » aura lieu les 5 et 6 avril à Asnières-sur-Seine dans l’Arena qui porte son nom.

« C’est un moyen pour moi de redonner tout ce que j’ai eu pendant toute ma carrière, tout cet amour, toute cette affection. Les Jeux Olympiques, c’est extraordinaire, mais c’est toujours le monde professionnel. J’ai donc créé cette compétition pour mettre la lumière sur les amateurs, les petits jeunes, les adultes, les gens qui sont en association sportive, qui viennent le mercredi et le samedi pour s’entraîner mais qu’on ne voit pas forcément », explique ainsi le quintuple champion olympique.

Sans surprise le principal intéressé sera la plus grande attraction de la compétition : « Je serai sur le tapis pour mettre l’ambiance, je serai aussi dans les gradins. Ça me plaît de les faire kiffer », a-t-il ajouté.

Dans les faits, la Riner Cup a déjà attiré plus de 500 participants et regroupe les catégories cadet, junior et senior, et cela dès la ceinture verte. Sachant que les inscriptions sont encore possibles jusqu’au 2 avril. Un prize-money sera délivré au vainqueur chez les seniors, tandis que les cadets et juniors recevront des cadeaux.