Formule 1, MotoGP, WRC… nouvelle saison de courses sur Canal+

Les feux vont repasser au vert sur les antennes de Canal+. Si la MotoGP a déjà repris le premier weekend de mars avec le Grand Prix de Thaïlande, c’est la Formule 1 qui lancera officiellement la saison 2025 des sports mécaniques en Asie avec le Heineken Chinese Grand Prix (23 mars). La rédaction de Canal+, autour de Julien Fébreau, ouvrira le bal avec quelques jours d’avance, le 9 mars, autour d’une soirée baptisée Rouge mécanique, à 21h. La chaîne cryptée diffusera à ses abonnés un documentaire inédit sur le transfert de l’intersaison : “Hamilton-Ferrari, le mariage du siècle”.

En dehors des courses de F1 en direct, temps fort de la semaine de Grand Prix, plusieurs nouveaux programmes verront le jour cette saison :

Zone Rouge (un suivi au plus près de la saison de Ferrari)

Max Verstapen, anatomie d’un champion (série disponible sur l’app Canal+

Canal Racing Manager (pour révéler les secrets techniques de la Formule 1 et de la MotoGP)

F1 Kids (uniquement pour le le Grand Prix de Monaco proposé dans un format inédit : des graphiques et des commentaires pensés pour les plus jeunes fans)

Team Hadjar (série digitale sur Isack Hadjar, pilote français de 20 ans au sein de l'écurie Visa Cash App RB Formula One Team)

Pour la MotoGP, la saison est à vivre sur deux chaînes : Canal+ pour le Grand Prix et le debrief, Canal+ 360 pour les courses sprint, les essais et les qualifications. En complément sur l’app Canal+, le Mode expert proposera des datas et une expérience plus immersive. Les français Fabio Quartararo et Johann Zarco auront toutes les attentions de Canal avec un Intérieur Sport dédié pour le premier et une série digitale inédite pour le second. Le championnat du monde WRC sera toujours à vivre sur Canal+ sport 360 ainsi que sur l’application. Canal+ sport accueillera en direct le championnat NTT Indycar.

Les chiffres d’audiences et sur les réseaux sociaux à retenir :

1,4 million de téléspectateurs lors des Grand Prix de Formule 1 du Brésil et de Monaco la saison dernière

Plus de 600 000 téléspectateurs en moyenne pour la MotoGP en 2024

3 millions de followers gagnés en 2024 sur les réseaux sport de Canal

2,5 milliards de vues en 2024

1,4 million de followers pour les comptes dédiés à la F1 et au MotoGP

Des droits renouvelés

L’intégralité des courses de F1 et de MotoGP seront diffusées sur Canal+ jusqu’en 2029 et même 2030 pour le WRC. Prolongations également pour l’Indycar et la F1 Academy, le championnat de monoplaces pour les pilotes féminines.