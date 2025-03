RAGT et sa filiale Les Gazons de France – déjà fournisseurs officiels du Centre National de Rugby (CNR) depuis 2022 – et la Fédération française de rugby renforcent leur collaboration. Sur les quatre terrains du CNR, les équipes de France disposent désormais d’un support de jeu offrant à la fois sécurité, confort et excellence.

Acteur majeur sur le marché agricole européen, RAGT développe une large gamme de semences de grandes cultures et de graminées fourragères. A ce titre, RAGT et sa filiale Les Gazons de France vont fournir des semences de gazons et des produits de nutrition des plantes pour tous les terrains du CNR, ainsi que des semences et la fourniture de prestations pour l’aménagement, la végétalisation et le fleurissement du centre d’entrainement des équipes de France.

Dans les faits, les mélanges conçus pour le CNR de Marcoussis sont le fruit d’une solide expertise en faveur d’un gazon sportif performant et durable. Le mélange garantit la tolérance au piétinement et à l’arrachement, une rapidité d’installation remarquable et une couverture homogène et robuste, mais aussi une résistance accrue aux maladies et un excellent comportement estival. En outre, ce mélange permet une consommation d’eau maîtrisée et une fertilisation modérée.