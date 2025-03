Mathieu Lacombe – TéFéCé : « Avec Bigflo & Oli, nous faisons rayonner Toulouse par-delà les frontières de l’Occitanie »

Le Toulouse Football Club a étrenné le 15 février dernier – au Stadium contre le PSG – son troisième maillot de la saison 2024-2025, né d’une collaboration avec Visionnaire, la marque créée par les artistes toulousains Bigflo & Oli. L’acte III d’un partenariat aux résultats saisissants. Mathieu Lacombe, Directeur du marketing et du digital, nous en dit plus.

Sport Buzz Business : Revenons sur la genèse de ce maillot third chargé d’histoire.

Mathieu Lacombe : Ce maillot est le projet que j’ai porté depuis mon arrivée au club, il y a six mois, même si des discussions avaient déjà débuté sur ce dossier. Bigflo & Oli, supporters du TéFéCé de la première heure, avaient envie de travailler sur la violette, véritable symbole de la ville de Toulouse. De son côté, le club n’avait pas encore exploité la violette, que ce soit sur ses maillots et même sur un plan plus global. Le directeur artistique de Visionnaire, Malick Seck, nous a ainsi permis d’élaborer un maillot tout à fait singulier en poussant les curseurs d’authenticité, de fun et d’innovation, que l’on souhaitait. Il était primordial pour nous de trouver un élément reliant le club à la violette, et ce fut l’année 1979 lorsque le TéFéCé a arboré le violet pour la toute première fois en lieu et place du sang et or. Et cela, sous la direction du président de l’époque, Christian Garrigues. Et en clin d’œil à cette époque, Nike a également joué le jeu en y associant son emblème mythique des années 70 pour en renforcer l’impact.

« Nous avons constaté de très belles retombées sur les plans médiatiques et du merchandising en France et à l’international ».

SBB : Quelles ont été les motivations derrière le choix de Bigflo & Oli pour incarner ce maillot third ?

M.L. : Cela fait deux ans que nous avons lancé le partenariat “Émotions” avec Bigflo & Oli et leur marque Visionnaire. Bigflo & Oli sont en effet très attachés à leur ville en cherchant constamment à élever notre région et notre culture sur tout le territoire et à l’étranger. C’est aussi l’objectif du TéFéCé qui est le référent footballistique en Occitanie. Sur un plan chronologique, un premier maillot est né de cette collaboration lors de la saison 2022/2023 (ndlr : le maillot third Occitanie étrenné face à Clermont). Par la suite, le Rose Festival 2024 a apporté une nouvelle pierre à ce bel édifice en faisant vibrer l’Occitanie au travers de la musique, de la culture et de publics communs, jeunes, plus urbains et de plus en plus féminins. À cette occasion, le club était très bien représenté afin de créer une connexion entre les spectateurs et l’univers du TéFéCé. Nos joueurs ont vraiment joué le jeu et notre boîte surprise et mystère sur l’histoire du club a parfaitement fonctionné. Je précise que le festival avait été précédé et porté par le match Rose contre Nantes au Stadium, lors de la première journée de Ligue 1. C’est un fait, ces deux succès ont eu une très belle résonance, et notamment sur nos réseaux sociaux.

Plus de 100 000 euros de chiffre d’affaires le jour de TéFéCé/PSG sur le plan du merchandising, un record absolu dans l’histoire du club !

SBB : Comment le maillot third a-t-il été accueilli par les supporters et les joueurs ?

M.L. : Nous avons senti l’attente monter crescendo à l’approche du lancement du maillot. Les retours sont super positifs, à la fois du côté des supporters, mais aussi au niveau de personnes qui ne viennent pas toutes les semaines au Stadium. Parallèlement, nous avons constaté de très belles retombées sur les plans médiatiques et du merchandising en France et à l’international. En ce qui concerne les joueurs, la mayonnaise a pris immédiatement. Ces derniers sont fiers de porter un maillot chargé d’histoire et d’authenticité. Par ailleurs, le fait que ce maillot ait été porté pour la première fois lors de l’affiche contre le PSG au Stadium, le 15 février dernier, a ajouté un impact non négligeable à cette opération.

« Le partenariat “Émotions” a donc encore de beaux jours devant lui »

SBB : Disposez-vous déjà de premiers chiffres liés à ce maillot ?

M.L. : En hommage à cette année 1979, les boutiques du TéFéCé et de Visionnaire ont proposé chacune 79 exemplaires chaque jour jusqu’à la rencontre contre le PSG. Résultat : plus de 100 000 euros de chiffre d’affaires le jour de TéFéCé/PSG sur le plan du merchandising, un record absolu dans l’histoire du club ! Le précédent record datait de la saison dernière lors du lancement du maillot third Occitanie contre Clermont (70 000 euros de chiffre d’affaires).

SBB : Quid des prochaines étapes entre le TéFéCé et Bigflo & Oli ?

M.L. : Ce type de collaborations innovantes est un modèle qui plaît. Cela nous permet d’atteindre des audiences plus larges et d’inscrire durablement le club dans la culture locale. Le partenariat “Émotions” a donc encore de beaux jours devant lui. C’est une certitude, nous allons continuer de travailler avec Bigflo & Oli sur d’autres événements et à travers Visionnaire. Bigflo & Oli sont des fans du TéFéCé avec un grand F. Ils venaient déjà très jeunes au Stadium avec leur famille et sont vraiment représentatifs de cet ADN violet.