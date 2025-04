Football amateur : Homair s’engage aux côtés d’act for sport

Homair, expert des vacances en camping, s’associe à act for sport et SPORTFIVE pour lancer une initiative solidaire en faveur des clubs de football amateurs. Ce programme équipera 55 clubs à travers la France, renforçant ainsi l’accès au sport et la promotion de valeurs comme le partage, la convivialité et le dépassement de soi.

Du 24 avril au 5 mai 2025, les clubs amateurs peuvent candidater via une plateforme dédiée. Les 55 clubs sélectionnés recevront, pour la saison 2025/2026, 1 430 tenues complètes pour leurs équipes jeunes (U8 à U13) : 24 maillots, shorts et paires de chaussettes Puma, ainsi que des survêtements Puma pour deux encadrants par club. Les tenues incluront les logos des clubs, d’Homair et les numéros des joueurs. Ce programme cible tous les clubs amateurs en France, avec un accent sur la mixité et l’inclusion.

Le but de cette action ? Soutenir la pratique sportive des jeunes afin de créer un pont entre sport et lien social, en écho à l’ADN d’Homair, centré sur la convivialité et l’accessibilité.