JO 2028 : entre Venice Beach et les stades mythiques, Los Angeles dévoile son plan

Les derniers Jeux olympiques à Paris ont impressionné le monde avec des sites d’une beauté incomparable. En 2028, Los Angeles aura la lourde tâche d’essayer de faire aussi bien que la capitale française. À un peu plus de trois ans des prochains JO d’été, la ville américaine a dévoilé son grand plan d’organisation, avec les principaux sites olympiques.

Pour les JO 2028, Los Angeles veut célébrer la région de la Californie du Sud. Dans un communiqué publié par l’organisation, le directeur général de LA28, Reynold Hoover, promet que « chaque site sélectionné pour les Jeux de 2028 offrira aux athlètes et aux fans la meilleure expérience possible ». Le « Monsieur JO 2028 » assure également que ces Jeux seront « organisés dans des stades et arènes parmi les plus prestigieux du monde, sur des plages célèbres et dans des structures temporaires spécialement conçues ».

