PUMA France et Decathlon Football s’unissent pour lancer la 1vs1 CUP, un tournoi de football innovant célébrant la créativité, l’inclusivité et l’audace des jeunes talents.

Ancrée dans les campagnes « Ready to Play » et « Go Wild », la 1vs1 CUP va au-delà d’une simple compétition : cette dernière offre une scène à une génération passionnée, audacieuse et déterminée à redéfinir le football. En combinant les valeurs de PUMA et Decathlon, ce tournoi promeut l’égalité des chances et l’expression de soi, invitant chacun à briller par son style et son énergie sur le terrain, quel que soit son parcours.

Pour former les équipes finalistes, les deux entreprises s’associent à deux figures du football sur les réseaux sociaux : Said Pieds Carrés et Yannou Jr. Ils sélectionneront leurs joueurs lors d’une draft organisée le 3 mai au City Stade du Decathlon de Bron.

