Une récente étude menée par Compare.Bet révèle que Tottenham est l’équipe de Premier League la plus onéreuse à soutenir pour ses fans. Cette analyse met en lumière les dépenses moyennes des supporters, incluant les billets, les maillots, les produits dérivés ou encore les consommations au stade.

Les maillots, un business juteux

Dans les faits, le coût moyen du pack maillots domicile/extérieur de Tottenham s’élève à 205,60 £, faisant des Spurs les leaders de la Premier League sur cet aspect. Suivent :

Manchester United avec 160,87 £

Everton : 137,46 £

Manchester City : 135,59 £

Liverpool : 123,08 £

Chelsea : 120,94 £

Fulham : 117,68 £

Les 10 équipes les plus coûteuses à soutenir en Premier League :

L’étude confirme parallèlement que les supporters de Tottenham déboursent chaque année la somme astronomique de 1 959,30 £ en moyenne pour assister aux matchs, s’offrir des abonnements annuels, des produits dérivés, des consommations au stade et s’abonner aux chaînes sportives. Arsenal arrive en deuxième position des équipes les plus onéreuses de Premier League à soutenir, avec un coût annuel moyen de 1 883,72 £ pour ses supporters. L’ex-club de Thierry Henry détient aussi le record de l’abonnement annuel le plus cher de la ligue : 1 394,47 £ en moyenne. Fulham – malgré son statut de club moyen du championnat – complète le podium des clubs les plus dispendieux, avec un coût total de 1 744,38 £ par an pour les fans des Cottagers.

Un contexte financier plus large

Malgré ces coûts élevés pour les fans, Tottenham Hotspur excelle dans la génération de revenus commerciaux. Selon le rapport 2023 de l’UEFA, le club figure parmi les dix clubs européens ayant généré le plus de revenus grâce aux ventes de maillots et de produits dérivés, avec 74 millions d’euros. Ce succès s’explique notamment par un contrat de 15 ans signé avec Nike en 2018, qui garantit une stabilité financière mais limite les opportunités de renégociation à court terme. Tottenham devance même Manchester City, champion en titre, dans ce classement, ce qui témoigne de la force de sa marque et de l’attrait de ses produits auprès des fans, malgré leur coût.

Le serpent qui se mord la queue

Cette étude soulève ainsi une question cruciale : la Premier League – perçue comme le championnat le plus compétitif et spectaculaire au monde – risque-t-elle de devenir inaccessible pour ses supporters les plus fidèles ? Steven McQuillan, rédacteur en chef chez Compare.bet, appelle à une réflexion des clubs : « Nous espérons voir une baisse de ces prix dans les années à venir, mais pour l’instant, les équipes doivent prendre des mesures pour répondre à cette problématique », s’alarme-t-il.

