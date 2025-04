TikTok : Le PSG séduit toujours plus de followers grâce à une stratégie offensive

Le PSG conserve son titre de champion de Ligue 1 pour la saison 2024-2025, une suprématie qui dure depuis trois ans. En dehors du terrain, les Parisiens écrasent également la concurrence sur TikTok ! Grâce à cette plateforme, le PSG cherche non seulement à renforcer son image de marque, mais aussi à mettre en avant ses sponsors et à accroître sa visibilité auprès des jeunes générations. Cette saison encore, le club de la capitale trône en tête des clubs de Ligue 1, tant en termes de nombre de followers que d’engagement.

Même après le départ de Kylian Mbappé, la dynamique reste intacte pour le club parisien, qui a gagné en un an 4 millions d’abonnés sur TikTok(+9%), portant son total à 44 millions de followers. Largement devant l’AS Monaco (5,9M) et l’Olympique de Marseille (4,5M), le PSG se positionne comme un leader incontesté de la plateforme en France. Mais le PSG ne se contente pas de dominer le marché français.

Le PSG sur le podium des clubs de foot les plus influents sur TikTok

Le club de la capitale devient un véritable titan du football européen et s’inscrit comme une référence pour les clubs européens sur TikTok. Avec ses 44 millions de followers, il se positionne également parmi les géants du football mondial sur la plateforme. Seuls deux clubs, le Real Madrid (58,8 millions d’abonnés) et le FC Barcelone (51,9 millions), comptent davantage de followers que le club parisien.

En dehors des deux clubs espagnols, le PSG devance largement les autres clubs européens. La Juventus (39 millions d’abonnés), Tottenham (39 millions), Manchester City (30 millions) et Manchester United (29 millions) viennent ensuite dans le classement. Le Liverpool FC suit avec 24 millions d’abonnés, et le Bayern Munich avec 23 millions de fans. L’AC Milan, quant à lui, atteint les 20 millions de followers, et Chelsea reste dans la course avec 18,4 millions.

Désiré Doué et Bradley Barcola, chouchous des réseaux

Pour briller sur le terrain, certains joueurs du PSG sont mis en avant sur ce réseau social. Désiré Doué et Bradley Barcola, deux des plus jeunes talents de l’équipe, sont rapidement devenus les mascottes de TikTok. Grâce à leur style de jeu excitant, leurs dribbles rapides, mais aussi à leur personnalité attachante, ils ont encore boosté la popularité du club cette année sur la plateforme.

Le club, qui publie en moyenne plus de trois TikToks par jour, mise sur les « highlights » – les meilleures actions des joueurs – mais aussi sur des jeux de style quiz. Souvent sur un ton humoristique, ces vidéos permettent de découvrir les joueurs sous un autre angle, en dehors du contexte purement sportif, ce qu’aime les utilisateurs de TikTok.

Chanteurs, influenceurs, sportifs invités sur la chaîne du club

Pour se différencier sur la plateforme, le PSG aime faire intervenir des influenceurs et des personnalités connues. La chaîne TikTok du club parisien ne se limite pas aux contenus sportifs classiques. Des chanteurs comme Naza, des influenceurs comme Aminematue, et des sportifs comme Teddy Riner participent régulièrement à des vidéos et à des challenges. Cette tactique de marketing et de communication permet au PSG d’atteindre un public encore plus large et de générer de nouveaux profits (sponsoring, merchandising, monétisation…).