Football – L’Italie va inaugurer la nouvelle technologie de maillots ultra-léger (Ultraweave) de Puma contre l’Espagne

A l’occasion de la demi-finale de la Ligue des Nations contre l’Espagne, l’Italie portera un maillot le plus léger du marché utilisant une nouvelle technologie de son équipementier Puma.

Avec « Ultraweave », la marque possède désormais un tissu ultra-léger, de quoi proposer une base de maillot de football pour les joueurs ne pesant que 72 grammes.

« le maillot de football le plus léger que nous ayons jamais fabriqué »

« Nos athlètes voulaient quelque chose de plus léger et de plus rapide car au plus haut niveau du football tout se joue dans le détail » explique Stefano Favaro, Directeur Créatif Teamsport chez Puma, dans un communiqué. « Cela a donné lieu à quatre années de tests et de développement pour obtenir le maillot de football le plus léger que nous ayons jamais fabriqué. Le sport se définit par des fractions de seconde. Nous avons donc identifié le vêtement comme un produit que nous pouvions faire évoluer vers un nouveau niveau. Nous avons senti que nous pouvions donner à nos joueurs et à nos équipes un avantage réel en termes de performance pendant 90 minutes. Au cours d’un match, les joueurs parcourent en moyenne 10 à 13,5 km avec des actions de haute intensité toutes les 60 secondes. Pour obtenir des performances optimales pendant un match, le vêtement doit s’adapter et évoluer. Grâce à Ultraweave, nous sommes en mesure de réduire le poids des vêtements et des équipements, ainsi que la limitation des mouvements pour améliorer les performances. »